Ατραξιόν στη Σαμψούντα οι Μπακασέτας και Σιώπης

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού διαθέτει πολλά αστέρια, αλλά μόλις προσγειώθηκε η αποστολή στην Τουρκία, οι Μπακασέτας και Σιώπης έγιναν… ανάρπαστοι!

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι έφτασε ο Παναθηναϊκός στη Σαμψούντα και από την πρώτη στιγμή οι παίκτες που πολιορκήθηκαν από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου και απλούς πολίτες, ήταν οι Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης.

*Οι δύο Έλληνες άσοι έχουν αγωνιστεί στην Τράμπζονσπορ, με τον πρώτο να κατακτά το πρωτάθλημα στην Τραπεζούντα μετά από 34 χρόνια. Έτσι, είναι διάσημοι στην περιοχή του Πόντου και γι’ αυτό τους ζητούσαν φωτογραφίες και αυτόγραφα, αγνοώντας παίκτες όπως ο Ιωαννίδης και ο Καλάμπρια.

*Το θέμα των ελληνικοτουρκικών σχέσεων και της ιδιαιτερότητας του αυριανού αγώνα συζητούσαν οι Έλληνες παίκτες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

*Μάλιστα, ο Τάσος Μπακασέτας θυμήθηκε την στρατιωτική του θητεία στον Έβρο.

*Η πτήση διήρκησε 1 ώρα και 40 λεπτά, ενώ δεν έλειψαν οι αναταράξεις.

*Μόλις προσγειώθηκε η αποστολή στη Σαμψούντα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνάντησαν θερμοκρασίες… Ελλάδας, δηλαδή λίγη ζέστη, φυσιολογική για την εποχή.

*Μια απρόσμενη συνάντηση είχε η αποστολή των «πρασίνων», καθώς την ίδια ώρα βρέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» ο Τσάβι Πασκουάλ. Ο πρώην προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ήταν ενήμερος για τον αγώνα στην Τουρκία και ευχήθηκε στους παίκτες καλή επιτυχία. Ο ίδιος πήγαινε στην Κύπρο, για να δει τους αγώνες του Eurobasket.