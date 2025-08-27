Επίσημο του Νούνελι στον Πανσερραϊκό

Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Τσε Νούνελι, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τα «λιοντάρια».

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Che Nunnely, o oποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος!

Ο Che είναι γεννημένος στις 04/02/1999 στο Άλμερε της Ολλανδίας, ωστόσο έχει καταγωγή από το Σουρινάμ. Έχει ύψος 1,70 αγωνίζεται ως δεξί χαφ και διακρίνεται για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την τεχνική του, καθώς έμαθε ποδόσφαιρο στις περίφημες ακαδημίες του Άγιαξ, εκεί όπου έμεινε για περίπου πέντε χρόνια, κατέκτησε όλα τα πρωταθλήματα σε επίπεδο Νέων και ήταν βασικό στέλεχος των Εθνικών ομάδων της Ολλανδίας μέχρι την Ελπίδων, φορώντας περισσότερες από 60 φορές την πορτοκαλί φανέλα και έχοντας λάβει μέρος σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Στην συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυχία στις Βίλεμ και Χέερενφεν, που ήταν και η τελευταία του ομάδα, μετρώντας 149 συμμετοχές, 20 γκολ και 12 ασίστ στην Eredivisie και συνολικά 162 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και στο Europa League!

Che, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!».