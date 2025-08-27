Μαρίν: «Ματς - φωτιά, να το πάρουμε και να προκριθούμε»!

Ο Ραζβάν Μαρίν εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της μεγάλης ρεβάνς της Πέμπτης (28/8) με την Άντερλεχτ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, χαρακτήρισε ματς-φωτιά τον επαναληπτικό με τους Βέλγους, ξεκαθάρισε πως μπροστά βλέπει μόνο την πρόκριση, ενώ δήλωσε πως ανυπομονεί να παίξει σε μια γεμάτη Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Μαρίν στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν έχει έξτρα κίνητρο κόντρα στην Άντερλεχτ επειδή έπαιζε στη Σταντάρ (από Βέλγο δημοσιογράφο): «Δεν σκέφτομαι τόσο πως ήμουν στη Σταντάρ για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ξέρω πως είναι τα ντέρμπι στο Βέλγιο. Ματς - φωτιά. Αυτό περιμένουμε και εμείς στον αυριανό αγώνα στο γήπεδο μας. Αυτό που θέλω είναι να νικήσουμε και να προκριθούμε».

Για τον κόσμο της ΑΕΚ: «Όταν έφτασα δέχτηκα θερμή υποδοχή από την ομάδα και αισθάνομαι πως είμαι ήδη ένα εξάμηνο εδώ. O κόσμος της ΑΕΚ είναι φανταστικός. Ανυπομονώ για αύριο για να παίξω μπροστά σε γεμάτο γήπεδο επειδή στο προηγούμενο ευρωπαϊκό ματς που έπαιξα υπήρχε τιμωρία από την UEFA».