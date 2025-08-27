Πήρε το πιστοποιητικό της ΕΕΑ ο ΠΑΣ Γιάννινα και κατεβαίνει κανονικά στο πρωτάθλημα!

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι εδώ. Η ιστορική ομάδα της Ηπείρου θα λάβει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2 που εκκινεί σε λίγες εβδομάδες μετά από τιτάνιο αγώνα. Ο ΠΑΣ εξασφάλισε και την τυπική έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και έδειξε πως έχει ακόμη... σφυγμό.
Ο Νίκος Σιόντης και οι συνεργάτες του έκαναν τεράστια προσπάθεια για να διακανονιστούν οι οφειλές σε πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας, να τακτοποιηθούν τα 7 ban που βάραιναν τον σύλλογο και αρκετά διαδικαστικά ακόμη ζητήματα προκειμένου να κατέβει κανονικά η ομάδα στην Super League 2.
Ο μεγάλος αγώνας συνεχίζεται με τις μεταγραφές πλέον να είναι προ των πυλών, καθώς η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα.
Η απόφαση της ΕΕΑ:
«Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3 του
ν.2725/99 στις ΠΑΕ Super League 2 .
Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2:
ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
2.Έγκριση Γενικής Συνέλευσης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΕ Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ 2024 στις
11/06/2025 σχετικά με την νομιμότητα συμμετοχής μετόχων.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ».