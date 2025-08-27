Πήρε το πιστοποιητικό της ΕΕΑ ο ΠΑΣ Γιάννινα και κατεβαίνει κανονικά στο πρωτάθλημα!

Ο τεράστιος αγώνας του Νίκου Σιόντη και των ανθρώπων του ΠΑΣ Γιάννινα για να σωθεί η ομάδα τελικά απέδωσε... καρπούς, καθώς οι Γιαννιώτες πήραν το πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super League 2!

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι εδώ. Η ιστορική ομάδα της Ηπείρου θα λάβει κανονικά μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2 που εκκινεί σε λίγες εβδομάδες μετά από τιτάνιο αγώνα. Ο ΠΑΣ εξασφάλισε και την τυπική έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και έδειξε πως έχει ακόμη... σφυγμό.

Ο Νίκος Σιόντης και οι συνεργάτες του έκαναν τεράστια προσπάθεια για να διακανονιστούν οι οφειλές σε πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας, να τακτοποιηθούν τα 7 ban που βάραιναν τον σύλλογο και αρκετά διαδικαστικά ακόμη ζητήματα προκειμένου να κατέβει κανονικά η ομάδα στην Super League 2.

Ο μεγάλος αγώνας συνεχίζεται με τις μεταγραφές πλέον να είναι προ των πυλών, καθώς η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα.

Η απόφαση της ΕΕΑ:



«Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3 του

ν.2725/99 στις ΠΑΕ Super League 2 .

Η Επιτροπή χορήγησε πιστοποιητικό στις κάτωθι ΠΑΕ της Super League 2:

ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2.Έγκριση Γενικής Συνέλευσης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΕ Α.Ο ΚΑΒΑΛΑ 2024 στις

11/06/2025 σχετικά με την νομιμότητα συμμετοχής μετόχων.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ».



