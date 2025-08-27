Τζάλοβιτς: «Δύσκολη έδρα η Τούμπα με καυτή ατμόσφαιρα»

Με τα καλύτερα λόγια για την Τούμπα μίλησε ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, λίγο πριν την αναχώρηση των Κροατών για τη Θεσσαλονίκη.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας έφτασαν σήμερα (27/8) στη Θεσσαλονίκη, όπου αύριο θα δώσουν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα γήπεδο που αποθέωσε στις δηλώσεις του ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς, κατά την αναχώρηση της ομάδας στο αεροδρόμιο της Ριέκα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πετύχαμε τη νίκη στη Ρουγιέβιτσα, πάμε με 1-0 στη Θεσσαλονίκη σε μια δύσκολη έδρα και σε μια καυτή ατμόσφαιρα, αλλά πρέπει να σταθούμε με θάρρος, όπως παίξαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να κάνουμε έναν τακτικό, πειθαρχημένο αγώνα και να τα δώσουμε όλα για να εξασφαλίσουμε το Europa League. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να το παίξουμε, γιατί είναι πάντα πιο όμορφο και καλύτερο όταν παίζεις με πιο δυνατές ομάδες. Το Conference League μας είναι εξασφαλισμένο, οπότε απαλλαχτήκαμε από αυτήν την πίεση. Πάμε χωρίς άγχος να κάνουμε το σωστό παιχνίδι».

Για το ξεχωριστό γήπεδο της Τούμπας: «Αυτοί πάντα ξεκινούν δυνατά με τους φιλάθλους τους και με μια τέτοια ατμόσφαιρα, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τα πρώτα 15-20 λεπτά. Νομίζω ότι θα έχουμε το πλεονέκτημα όσο θα προχωράει το παιχνίδι. Ένα πράγμα είναι γύρω από την περιοχή, να μην κάνουμε πάλι κάποια ανοησία όπως με τη Λουντογκόρετς, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να τους απειλήσουμε σε κάθε φάση».

Για το ότι η Ριέκα έχει εξασφαλίσει την πτώση στην Ευρώπη, αλλά το Europa League ακούγεται κάπως καλύτερο από το Conference League: «Θα ήταν μια τεράστια επιτυχία για εμάς και για το κροατικό ποδόσφαιρο, ειδικά επειδή οι κροατικοί σύλλογοι έχουν αποκλειστεί τακτικά από τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν».