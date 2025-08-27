«Οριστικοποιείται σήμερα του Ταμπόρδα, ζήτησε Μέντια η Πλατένσε» (pic)

Ο Λεάντρο Αγκιλέρα παρέθεσε τα τελευταία δεδομένα της υπόθεσης του Βιθέντε Ταμπόρδα, τονίζοντας πως η Πλατένσε ζήτησε έναν δανεικό παίκτη από την Μπόκα Τζούνιορς για να συναινέσει στην πρόωρη λήξη του δανεισμού του 24χρονου άσου.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα, έχοντας καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Μπόκα Τζούνιορς, η οποία θα εισπράξει 5 εκατ. δολάρια και θα διατηρήσει και το 20% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Όπως τονίζει πάντως ο Λεάντρο Αγκιλέρα, αυτό που απομένει είναι το οριστικό «ΟΚ» της Πλατένσε για την πρόωρη λύση του δανεισμού του 24χρονου μεσοεπιθετικού, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα.

Τα «Καλαμάρια» ζήτησαν ως δανεικό τον Ματέο Μέντια από την Μπόκα και εφόσον ο 21χρονος στόπερ αποδεχθεί να πάει εκεί, τότε θα «κλειδώσει» και η μεταγραφή του Ταμπόρδα στο «Τριφύλλι».

Δείτε την ανάρτησή του: