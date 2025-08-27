«Οριστικοποιείται σήμερα του Ταμπόρδα, ζήτησε Μέντια η Πλατένσε» (pic)

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα, έχοντας καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Μπόκα Τζούνιορς, η οποία θα εισπράξει 5 εκατ. δολάρια και θα διατηρήσει και το 20% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.
Όπως τονίζει πάντως ο Λεάντρο Αγκιλέρα, αυτό που απομένει είναι το οριστικό «ΟΚ» της Πλατένσε για την πρόωρη λύση του δανεισμού του 24χρονου μεσοεπιθετικού, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί σήμερα.
Τα «Καλαμάρια» ζήτησαν ως δανεικό τον Ματέο Μέντια από την Μπόκα και εφόσον ο 21χρονος στόπερ αποδεχθεί να πάει εκεί, τότε θα «κλειδώσει» και η μεταγραφή του Ταμπόρδα στο «Τριφύλλι».
Δείτε την ανάρτησή του:
Hoy se define la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia en 5.000.000 de dólares por el 80% del pase. Platense pidió a Mateo Mendia, si el juvenil acepta y arregla su contrato, va a préstamo al Calamar. pic.twitter.com/5kCfy919mN— Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 27, 2025