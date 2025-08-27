Χάλασε η μεταγραφή του Μανέ στον Ολυμπιακό!

Δεν προχωρά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αμπντουλί Μανέ ο Ολυμπιακός!

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην υπόθεση του Αμπντουλί Μανέ για τον Ολυμπιακό. Ο 21χρονος επιθετικός ήρθε χθες για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του από τη Μιάλμπι στους «ερυθρόλευκους», αλλά τελικά δεν θα γίνει.

Στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να μην προχωρήσουν τελικά στην απόκτηση του Μανέ, καθώς στις ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκε ένα ζήτημα, που μελλοντικά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ο παίκτης είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί, αλλά οι Πειραιώτες δεν ήθελαν να δεσμευτούν για τα επόμενα χρόνια, καθώς θα υπέγραφε συμβόλαιο έως το 2030, με έναν παίκτη που δυνητικά θα παρουσιάσει πρόβλημα.

Έτσι η μεταγραφή οδηγείται σε ναυάγιο και ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει άλλη λύση για την επίθεση.