Στη Θεσσαλονίκη η Ριέκα με «συνοδεία» Σαββόπουλου (vid)

Υπό τους ήχους της «συννεφούλας» του Διονύση Σαββόπουλου έφτασε η Ριέκα στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της αυριανής (28/8 20:30) ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας με πτήση τσάρτερ έφτασαν στην Ελλάδα, με την «ηχηρή» απουσία του Ράντελιτς να προβληματίζει τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς.

Ο Εντοκίτ παρά τον τραυματισμό του στο γόνατο, βρίσκεται στην 25μελή αποστολή των Κροατών, οι οποίοι έφτασαν στη Θεσσαλονίκη υπό τους ήχους της «συννεφούλας» του Διονύση Σαββόπουλου.

Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Τζάλοβιτς και ενός εκπροσώπου των παικτών, ενώ μισή ώρα μετά θα διεξαχθεί η πρόβα «τζενεράλε» της Ριέκα στο γήπεδο της Τούμπας.