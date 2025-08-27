Ολυμπιακός: Μεταγραφική σύσκεψη στο Ρέντη

Στο περιθώριο του Αγιασμού για τη νέα σεζόν, τα είπαν για τις μεταγραφές οι Βαγγέλης Μαρινάκης, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάρκο Κοβάτσεβιτς.

Ο καθιερωμένος Αγιασμός στον Ολυμπιακό για τη νέα χρονιά πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ρέντη. Το παρών έδωσε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάρκο Κοβάτσεβιτς και τον Κριστιάν Καρεμπέ για τις μεταγραφές.

Λίγες μέρες πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος και πριν δηλώσουν οι «ερυθρόλευκοι» την ευρωπαϊκή τους λίστα για το Champions League, είναι αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση των Αντίνο και Μάντσα, περιμένοντας το τελικό ΟΚ των ομάδων τους, ενώ έντονη είναι και η φημολογία για τον Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ, αν και το ρεπορτάζ να τον θέλει να συζητά με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.