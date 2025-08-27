Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα ζευγάρια της 1ης και της 2ης φάσης

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών επιστρέφει μετά από 7 χρόνια και οι 98 ομάδες που συμμετέχουν έμαθαν την κλήρωση των πρώτων δυο φάσεων.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση των πρώτων δύο φάσεων του Κυπέλλου Ερασιτεχνών στα γραφεία της ΕΠΟ. Η Ομοσπονδία επέλεξε φέτος να αφαιρέσει τις Κυπελλούχες ομάδες των Ενώσεων από το Κύπελλο Ελλάδας και να τις εντάξει στο Κύπελλο Ερασιτεχνών, μια διοργάνωση που επιστρέφει μετά από 7 χρόνια και έχει τη δική της ιστορία.

Στην κληρωτίδα μπήκαν 98 ομάδες (72 της Γ’ Εθνικής και 26 Κυπελλούχοι) έμαθαν αντιπάλους. Τα παιχνίδια της 1ης (6-7 Σεπτεμβρίου) και της 2ης φάσης (13-14 Σεπτεμβρίου) θα είναι μονά και σε αυτά που θα λήξουν ισόπαλα, θα υπάρξει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι χωρίς τη μεσολάβηση παράτασης.

Στη 2η φάση, και λόγω της ταυτόχρονης έναρξης του 3ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, ομάδες που συμμετέχουν στον εν λόγω όμιλο και προκρίθηκαν στη 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, θα αγωνιστούν την Τετάρτη 17/9.

Αναλυτικά:

1η φάση (6-7/9)

Άρης Αβάτου – Αετός Οφρυνίου

Δόξα Δράμας – Απόλλων Παραλιμνίου

ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας

Πανθρακικός – Άρης Πηγών

Ερμής Εξοχής – Μακεδονικός Σιάτιστας

Μακεδονικός Σιάτιστας – Εορδαϊκός

Πιερικός – Ρήγας Φεραίος

Σαρακηνός – Κοζάνη

Θύελλα Κατσικάς – Άρης Φιλιατών

ΑΕ Λευκίμμης – Θεσπρωτός

Μέγας Αλέξανδρος Αετού – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

Ολυμπιάδα Καρουσάδων – Καστοριά

Αστέρας Σταυρού – Ανθούπολη

Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Καρδίτσας

ΑΕ Μαλεσίνας – ΠΑΣ Λαμία

ΑΟ Τρίκαλα – ΠΟ Ελασσόνας

Θύελλα Πατρών – Άρης Πατρών

Παναιγιάλειος – ΑΠΣ Ζάκυνθος

Πανθουριακός – Παναχαϊκή

ΠΑΣ Πύργος – ΑΟ Μιλτιάδης

ΠΑΣ Κόρινθος – Αστέρας Βλαχιώτη

Μανδραϊκός – Ερμής Μελιγούς

Μπουμπουλίνα Σπετσών – Πανγυθεατικός

Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Λουτρακίου

Εθνικός – Αίας Σαλαμίνας

Κένταυρος Βριλησσίων – Δόξα Βύρωνος

Αστέρας Βάρης – Αστέρας Καισαριανής

Σαρωνικός Αναβύσσου – Ιωνικός

Άρης Πετρούπολης – Αναγέννηση Σχηματαρίου

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Αμαρυνθιακός

ΑΟ Νέας Ιωνίας – ΑΟ Καρύστου

ΑΟ Χαϊδαρίου – Ηλυσιακός

Ακρίτες Συκεών – ΠΑΟΚ Κρηστώνης

ΠΑΟΚ Δυτικού – Απόλλων Κρύας Βρύσης

Απόλλων Καλαμαριάς – Κιλκισιακός

ΑΕ Αλεξάνδρειας – ΦΑΣ Νάουσα

Θερμαϊκός Θέρμης – Ποσειδώνας Μηχανιώνας

Αστέρας Αγίου Νικολάου – ΑΕ Ευόσμου

Κατσαντώνης Αγράφων – Πυλαριακός

Πρόοδος Ρωγών – Τηλυκράτης

Αναγέννηση Άρτας – Παναγρινιακός

Ρεθυμνιακός – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας

Νέος Κισσαμικός – Γιούχτας

Ατσαλένιος – ΑΟ Αγίου Νικολάου

ΑΕΡ Αφάντου – Ρόδος

Διαγόρας – Απόλλων Καλυθιών

ΑΕ Καρλόβασι – Ποσειδών Καρδαμύλων

Περνούν χωρίς αγώνα : Ηρακλής Θερμαϊκού, Βέροια, Ανδρούτσος Γραβιάς, ΑΕ Μυκόνου

2η φάση (13-14/9)

Άρης Αβάτου ή Αετός Οφρυνίου – Δόξα Δράμας ή Απόλλων Παραλιμνίου

Πανθρακικός ή Άρης Πηγών – ΑΟ Ξάνθη ή Ορέστης Ορεστιάδας

Θύελλα Κατσικάς ή Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης ή Θεσπρωτός

Ολυμπιάδα Καρουσάδων ή Καστοριά – Μέγας Αλέξανδρος Αετού ή ΑΕ Νέας Σελεύκειας

Θύελλα Πατρών ή Άρης Πατρών – Παναιγιάλειος ή ΑΠΣ Ζάκυνθος

ΠΑΣ Πύργος ή ΑΟ Μιλτιάδης – Πανθουριακός ή Παναχαϊκή

Εθνικός ή Αίας Σαλαμίνας – Κένταυρος Βριλησσίων ή Δόξα Βύρωνος

Σαρωνικός Αναβύσσου ή Ιωνικός – Αστέρας Βάρης ή Αστέρας Καισαριανής

Απόλλων Καλαμαριάς ή Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού

ΠΑΟΚ Δυτικού ή Απόλλων Κρύας Βρύσης – Ακρίτες Συκεών ή ΠΑΟΚ Κρηστώνης

Αστέρας Αγίου Νικολάου ή ΑΕ Ευόσμου – Βέροια

Θερμαϊκός Θέρμης ή Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΑΕ Αλεξάνδρειας ή ΦΑΣ Νάουσα

Αναγέννηση Άρτας ή Παναγρινιακός – Ανδρούτσος Γραβιάς

Πρόοδος Ρωγών ή Τηλυκράτης – Κατσαντώνης Αγράφων ή Πυλαριακός

Μακεδονικός Σιάτιστας ή Εορδαϊκός – Ερμής Εξοχής ή Μακεδονικός Σιάτιστας

Ηρακλής Λάρισας ή Αστέρας Καρδίτσας – Αστέρας Σταυρού ή Ανθούπολη

Μανδραϊκός ή Ερμής Μελιγούς – ΠΑΣ Κόρινθος ή Αστέρας Βλαχιώτη

ΑΟ Νέας Αρτάκης ή Αμαρυνθιακός – Άρης Πετρούπολης ή Αναγέννηση Σχηματαρίου

Ρεθυμνιακός ή Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Ατσαλένιος ή ΑΟ Αγίου Νικολάου

Προκρίνονται χωρίς αγώνα : ΑΕ Μυκόνου, Πιερικός – Ρήγας Φεραίος (ο νικητής), Σαρακηνός – Κοζάνη (ο νικητής), ΑΕ Μαλεσίνας – ΠΑΣ Λαμία (ο νικητής), ΑΟ Τρίκαλα – ΠΟ Ελασσόνας (ο νικητής), Μπουμπουλίνα Σπετσών – Πανγυθεατικός (ο νικητής), Πέλοπας Κιάτου – ΑΟ Λουτρακίου (ο νικητής), ΑΟ Νέας Ιωνίας – ΑΟ Καρύστου (ο νικητής), ΑΟ Χαϊδαρίου – Ηλυσιακός (ο νικητής), Νέος Κισσαμικός – Γιούχτας (ο νικητής), ΑΕΡ Αφάντου – Ρόδος (ο νικητής), Διαγόρας – Απόλλων Καλυθιών (ο νικητής), ΑΕ Καρλόβασι – Ποσειδών Καρδαμύλων (ο νικητής)

