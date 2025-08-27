Κροάτης ρεπόρτερ: «κ.Λουτσέσκου είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ!» - Η απάντηση του Ραζβάν

«Στην Κροατία φοβόμαστε τον ΠΑΟΚ λόγω της κακής παράδοσης που έχουμε μαζί του». Οι ρεπόρτερ της Ριέκα άνοιξαν απολαυστικό διάλογο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου - Όλα όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου της Τούμπας!

Απεσταλμένοι των ΜΜΕ της Κροατίας βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, παραμονές της ρεβάνς με τη Ριέκα και όπως ανέφεραν η κακή... προϊστορία τους με τον ΠΑΟΚ, τους έχει κάνει φοβικούς, ανοίγοντας τα χαρτιά τους ακόμη και ενώπιον του Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ και λόγω της παράδοσης, υπάρχει φόβος στην Κροατία...», ανέφερε μεταξύ άλλων ένας δημοσιογράφος της Ριέκα, ζητώντας από τον προπονητή του Δικεφάλου το σχόλιο του:

«Το παρελθόν είναι παρελθόν και το παρόν είναι το σημαντικό. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να κερδίσουμε. Το 1-0 δίνει θεωρητικά περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στην Ριέκα, αλλά ούτως ή άλλως εμείς ως γηπεδούχοι θα θέλαμε να κερδίσουμε στην Τούμπα ό,τι και αν γινόταν στο πρώτο ματς. Υπάρχουν άλλες καταστάσεις και άλλοι παράγοντες. Εμείς έχουμε μια εμπειρία στα διπλά παιχνίδια, αλλά πρέπει να βγάλουμε ένταση στον αγωνιστικό χώρο και να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό».

Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε, αναφέροντας χαρακτηριστικά το ματς με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, εκεί που ο ΠΑΟΚ έχασε εκτός έδρας με 2-0 αλλά στην Τούμπα «διέλυσε» τους Κροάτες με 5-1, ο Λουτσέσκου σημείωσε:

«Το παιχνίδι με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ είναι ιστορία. Ωραία ιστορία, με πολύ ωραίες αναμνήσεις για εκείνο το παιχνίδι αλλά ανήκει στο παρελθόν. Εστιάζουμε στο αύριο και στο πως θα πάρουμε την πρόκριση. Ίσως όταν σταματήσω την καριέρα μου θα κάτσω να πιώ ένα ποτήρι κρασί ή κονιάκ και ένα πούρο, τότε θα σκεφτώ τις αναμνήσεις από αυτά τα παιχνίδια. Η Κροατία έχει μια τεράστια κουλτούρα στο ποδόσφαιρο, είναι μια ισχυρή σχολή ποδοσφαίρου και αξίζουν τον σεβασμό».

Αναλυτικά οι ατάκες του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με φόντο το δεύτερο παιχνίδι με την Ριέκα:

Για το τι πρέπει να αλλάξει σε σχέση με το πρώτο ματς και τι έφταιξε για την ήττα στην Κροατία: «Τίποτα δεν άλλαξε από την συνέντευξη Τύπου εκεί. Αυτό που είπα τότε θα το πω και τώρα. Ήταν ένα ισορροπημένο ματς χωρίς πολλές φάσεις στην Κροατία. Στο πρώτο ματς κάναμε ένα λάθος και χάσαμε σε έναν αγώνα κλασικό για ισοπαλία. Τα λάθη για το επίπεδο μας δεν πρέπει να γίνονται και έδωσαν στον αντίπαλο ψυχολογία και κατοχή.

Δεν πρεσάραμε όπως έπρεπε μπροστά, κάναμε βήματα πίσω όσον αφορά στο στυλ μας. Δώσαμε στην Ριέκα την ευκαιρία να κάνει μεγάλες μπαλιές στον χώρο. Έπρεπε να ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ματς, ειδικά όταν φτάσαμε γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Μας έλειψαν οι λεπτομέρειες στα τελευταία 16 μέτρα και οι κατάλληλες αποφάσεις, αν και δημιουργήσαμε 2-3 καταστάσεις. Δεν εκμεταλλευτήκαμε σωστά τον χώρο όταν τον βρήκαμε. Το ματς κρίθηκε στο 1-0 από μια στατική φάση. Σίγουρα χρειάζεται ένταση και επιθετικότητα για το αυριανό παιχνίδι. Παίζουμε μπροστά στο κοινό μας στην Τούμπα και να είμαστε από το πρώτο λεπτό στο πνεύμα του αγώνα».

Για το αν έχει επιλέξει την ενδεκάδα για τον αυριανό αγώνα και για την ατάκα του Κένι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό του: «Ίσως έχω αποφασίσει, ίσως όχι για την ενδεκάδα. Πάντα στέκομαι στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι και το τι μπορεί να μας δώσει ως πληροφορία για να μια ενδεχόμενη αλλαγή. Πιστεύω ότι διαβάζοντας την προηγούμενη δήλωση μου, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Κένι. Αυτό που με απασχολεί ειναι το πως θα είμαστε εμείς».

Για τον Γιακουμάκη και τον Τάισον και την κατάστασή τους στο ενδεχόμενο να ξεκινήσουν βασικοί: «Δεν έχει να κάνει με την θεωρία. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για την στελέχωση της ενδεκάδας και για συγκεκριμένους παίκτες. Πρέπει και εσείς κάποιες φορές να προστατεύσετε κάποιους παίκτες. Το παιχνίδι αυτό είναι από αυτά που πρέπει να το αρχίσουμε και να το τελειώσουμε κερδίζοντας. Πρέπει να έχουμε προετοιμασμένους παίκτες και αγωνιστικά και πνευματικά για τα δώσουν όλα στον αγωνιστικό χώρο.

Το τελευταίο σφύριγμα είναι αυτό που σου δίνει το τελικό αποτέλεσμα, οπότε δεν έχει σημασία μόνο ποιος είναι ενδεκάδα αλλά επίσης σημαντικό και το ποιος τελειώνει τον αγώνα. Αυτό προσπαθώ να πω στους παίκτες μου πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει σε κάθε στιγμή να φέρουμε τους παίκτες στο γήπεδο και να είναι στο 150% έτοιμοι. Κάποιες φορές μπορεί να κερδίσεις το παιχνίδι από την αρχή και κάποιες μπορείς να το κερδίσεις στο τέλος, οπότε δεν έχουν σημασία τόσο τα πρόσωπα».

Για το πόσο έχει βοηθήσει η νίκη με την ΑΕΛ και το πόσο θα βοηθήσουν οι γεμάτες εξέδρες κάντρα στην Ριέκα: «Έχω το προαίσθημα ότι στο παιχνίδι με την Ριέκα μας έλειψε κάτι από την αυτοπεποίθηση. Δεν θα πω ότι οι παίκτες της Ριέκα θα φοβηθούν από την ατμόσφαιρα. Καμία φορά μπορεί να χάσεις ψυχολογία, αλλά θα φέρει σε εμάς μια διαφορετική αύρα και ειναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς».

Για το αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση: «Πρέπει να το καταφέρουμε, πρέπει να πάρουμε την πρόκριση».

Για το μόλις ένα γκολ που έχει σκοράρει ο ΠΑΟΚ σε τρία ευρωπαϊκά ματς φέτος: «Αν δεν σκοράρουμε, δεν... σκοράραμε. Δεν μπορώ να πω αν ειναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Είναι παιχνίδια πρόκρισης αυτά, χωρίς γκολ δεν μπορείς να περάσεις. Πρέπει να είμαστε περισσότερο ικανοί από τον αντίπαλο μας να σκοράρουμε και να κερδίσουμε. Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από την Ριέκα να φτάσουμε εμείς στην πρόκριση. Η ομάδα μας δεν είναι μια ομάδα που έχει φτάσει στο μάξιμουμ της συνοχής της. Υπάρχουν θέσεις στις οποίες με παίκτες που παίζουν πρώτη φορά, η χημεία δεν ήταν η τέλεια μεταξύ τους και οι λύσεις δεν ήταν αυτές που πρέπει για να αλλάξουμε πράγματα. Πρέπει να δείξουμε την νοοτροπία ότι δεν τα παρατάμε ποτέ και να πάρουμε την πρόκριση με κάθε τρόπο».