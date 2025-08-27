Κένι: «Είναι απαίτηση απ΄ όλους να είναι ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League»

«Έχω πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου», με αυτήν την ατάκα ο Τζόντζο Κένι μίλησε για το δικό του ρόλο στον ΠΑΟΚ με φόντο την κρίσιμη ρεβάνς με τη Ριέκα στο γήπεδο της Τούμπας, κάνοντας σαφές πως άπαντες εντός ομάδας πιστεύουν στην πρόκριση!

Το... pregame του Δικεφάλου απέναντι στη Ριέκα ενόψει του αυριανού (28/8 20:30) αγώνα ξεκίνησε με τον Τζόντζο Κένι, ο οποίος έθεσε ψηλά τον... πήχη σε ατομικό επίπεδο και έδωσε... σύνθημα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άγγλος αμυντικός του Δικεφάλου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ριέκα:

Για το πως ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί, με ένα γρήγορο γκολ ή με παιχνίδι υπομονής: «Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να βγούμε στο γήπεδο με καλή ψυχολογία. Το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά ή μπορεί και 120 λεπτά στο αυριανό ματς. Πρέπει να έχουμε θέληση και αυτοπεποίθηση για την νίκη. Μπορεί ακόμα να πάμε και στα πέναλτι, αλλά πρέπει να προσεγγίσουμε το ματς με τον καλύτερο τρόπο για να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης».

Για τις ευκαιρίες που δέχεται ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν και την παρουσία του κόσμου στην γεμάτη Τούμπα: «Δεν πιστεύω ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε τεράστια ποιότητα ως ομάδα σε όλες τις γραμμές και με τον κόσμο μαζί, που δημιουργεί φανταστική ατμόσφαιρα, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας εξτρά παίκτης για εμάς. Τα παιδιά στην επιθετική γραμμή μπορούν να δείξουν περισσότερα και θα το κάνουν. Παίζουμε στο γήπεδο μας, με γεμάτες εξέδρες και πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι από τις προηγούμενες αναμετρήσεις».

Για την Ριέκα και το πως πήγε το πρώτο ματς: «Είναι καλή ομάδα η Ριέκα, αλλά εξαρτάται από εμάς το παιχνίδι και η πρόκριση. Πρέπει να είμαστε aggressive και αποφασιστικοί. Στο πρώτο ματς κατάφερε να κοντρολάρει το ματς, όποτε μπορούσε και να γίνει επιθετική. Το αυριανό ματς έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ όμως. Σεβόμαστε την Ριέκα αλλά εμείς έχουμε τον στόχο να φτάσουμε στην πρόκριση».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα και τις πιθανότητες πρόκρισης: «Αισθάνομαι πολύ καλά στον ΠΑΟΚ και στην πόλη. Έχω προσαρμοστεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι εδώ η οικογένεια μου και βοηθάει αυτό. Θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι να βοηθάω την ομάδα. Πιστεύουμε όλοι στην πρόκριση, οπότε θα τα δώσουμε όλα και θα πάρουμε την νίκη. Είναι απαίτηση από όλους για να είναι ο ΠΑΟΚ στην League Phase στο Europa League».

Για τον δικό του ρόλο μέσα στην ομάδα και για το πόσο κομβικός αισθάνεται στο πλάνο του προπονητή: «Ως ένας ακραίος μπακ πρέπει να κάνεις τα πάντα. Δεν είναι μόνο η άμυνα. Είναι και η δημιουργία φάσεων, η σωστή τοποθέτηση και τα ανεβάσματα στην περιοχή του αντιπάλου. Ο προπονητής ζητάει να δίνουμε τα πάντα από όλους. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πλέον και πλάγιοι αμυντικοί είναι πολύ σημαντικοί σε όλες τις ομάδες. Θέλω να βοηθάω και με γκολ και με ασίστ, αλλά και με την πίεση μου στην επίθεση. Πιστεύω στην ποιότητα μου, έχω τις ικανότητες και όσο περνάει ο καιρός θα γίνομαι ακόμα καλύτερος».

Για τον πιο επικίνδυνο παίκτη της Ριέκα: «Έχουν ποιότητα στην ομάδα τους και το έδειξαν στο πρώτο ματς. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε εμάς και στο τι μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουμε την νίκη - πρόκριση. Το παιχνίδι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει όποιος μπει να παίξει να τα δώσει όλα. Αν αμυνθούμε σωστά και αν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας θα πάρουμε την πρόκριση».