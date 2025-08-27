Νομική «κόντρα» Τσέλσι – Λίβερπουλ για τον Νγκουμόα

Ο Ρίο Νγκουμόα, το νέο μεγάλο ταλέντο της Λίβερπουλ και του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχει βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης μεταξύ των «κόκκινων» και της Τσέλσι.

Ο 17χρονος επιθετικός χάρισε πρόσφατα στη Λίβερπουλ μια εντυπωσιακή νίκη (3-2) κόντρα στη Νιουκάστλ, σκοράροντας το καθοριστικό γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο νεαρός άσος μεταγράφηκε στο «Άνφιλντ» τον Σεπτέμβριο του 2024, προερχόμενος από τις ακαδημίες της Τσέλσι. Σύμφωνα με την Telegraph, οι «μπλε» έχουν κινηθεί νομικά εναντίον της Λίβερπουλ από την ημέρα που αποχώρησε, διεκδικώντας αποζημίωση.

Ο Νγκουμόα γίνεται 17 ετών την Παρασκευή και ετοιμάζεται να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Η Λίβερπουλ αναμένεται να καταβάλει ένα ποσό στην πρώην ομάδα του, με την υπόθεση να εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή. Από την πλευρά της, η Τσέλσι επιδιώκει να εξασφαλίσει σημαντική αποζημίωση, με στόχο να αποτρέψει μελλοντικές αποχωρήσεις ταλέντων από την ακαδημία της.