Ο Καράσκο κοντά στην επιστροφή του στην Ατλέτικο

Ο Γιανίκ Καράσκο φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σύμφωνα με την ισπανική AS.

Ο 31χρονος Βέλγος, που αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, ενδέχεται να φορέσει ξανά τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος» – υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσει ο Ναουέλ Μολίνα, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Παρά το γεγονός ότι η Ατλέτικο έχει ανακοινώσει πως ολοκλήρωσε τις μεταγραφικές της κινήσεις μετά από επενδύσεις ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ το φετινό καλοκαίρι, ο σύλλογος της Μαδρίτης συνεχίζει τις διεργασίες στο παρασκήνιο.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε εμφανίζεται ενθουσιασμένος με την προοπτική επαναφοράς του Καράσκο και φέρεται να είχε επαφή με τον γενικό διευθυντή, Κάρλος Μουτσέρο, για να επιταχύνει τις διαδικασίες.

Ο Καράσκο αποχώρησε από την Ατλέτικο το 2018 για την κινεζική Νταλιάν, αλλά επέστρεψε απρόσμενα τον Ιανουάριο του 2020. Μετρώντας ήδη 266 συμμετοχές και 47 γκολ, έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του ισπανικού συλλόγου.