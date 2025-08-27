Αποχαιρέτησε τη Στρόνγκεστ και πάει Παναιτωλικό ο Τσούρα

Οριστικό τέλος στη συνεργασία του Τζέισον Τσούρα με τη Στρόνγκεστ, καθώς ο Βολιβιανός μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Στρόνγκεστ, Ντάνιελ Τεράσας, επιβεβαίωσε ότι το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται σε περίπου 100.000 ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει δύο δόσεις: η πρώτη θα καταβληθεί μετά τις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2026.

Παράλληλα, περίπου το 30% του ποσού θα αποδοθεί στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του ο Τσούρα, πριν μεταγραφεί στη Στρόνγκεστ, με την οποία αγωνίστηκε για περισσότερα από πεντέμισι χρόνια.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο για τη συμβολή του στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, εκφράζοντας παράλληλα λύπη για τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η ομάδα, την οποία χαρακτήρισε «δεύτερο σπίτι του». Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και όλους στον σύλλογο, ευχόμενος η παρουσία του στον Παναιτωλικό να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη βίζα του, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να ταξιδέψει στη χώρα μας για να υπογράψει και να ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα του Αγρινίου.