Ζάζα: «Θέλω Λίβερπουλ ή Ρεάλ στο 'Μπερναμπέου'»  

Ο «χρυσός» σκόρερ και MVP της Πάφου στην πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα, Ζάζα ζήτησε Λίβερπουλ η Ρεάλ Μαδρίτης της League Phase του Champions League.

Ο Ζάζα, ο οποίος βάσει στατιστικής ήταν από τους κορυφαίους ντριμπλέρ στον κόσμο στην περυσινή σεζόν, οδήγησε την Πάφο στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Ο 24χρονος εξτρέμ στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, σημείωσε το «χρυσό γκολ» (1-1) με το οποίο έστειλε την κυπριακή ομάδα στα αστέρια του Champions League, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με το εντυπωσιακό του τέρμα στο φινάλε, η Πάφος απέσπασε την ισοπαλία που «σφράγισε» την πρόκριση, σε μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της ομάδας. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, παραδέχθηκε:



«Το δέχομαι ότι είμαι ο MVP του αγώνα. Στη League Phase θέλω αντίπαλο τη Λίβερπουλ ή τη Ρεάλ στο Μπερναμπέου. Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία με καλές εμφανίσεις».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζάζα αποδεικνύεται καθοριστικός. Είχε προηγηθεί το γκολ του κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το οποίο η Πάφος είχε επικυρώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πλέον, με τις συνεχόμενες καθοριστικές του εμφανίσεις, ο Ζάζα έχει μετατραπεί σε απόλυτο ηγέτη και σύμβολο της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας.

