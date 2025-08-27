Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου-Κένι (vid) 27-08-2025 12:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ HNK Rijeka ΠΡΟΣΩΠΑ Ράζβαν Λουτσέσκου Τζόντζο Κένι 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε ζωντανά από το γήπεδο της Τούμπας (13:00) τις δηλώσεις των Ραζβάν Λουτσέσκου και Τζόντζο Κένι, ενόψει της αυριανής (28/8 20:30) ρεβάνς του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα. Όνομα – έκπληξη: Ο νέος ανάδοχος του Attica TV instanews.gr Ώρα Αντώνη Σαμαρά με ομολογία πίστης… instanews.gr Παίκτης πολύ υψηλού επιπέδου: Η μεταγραφή που ανεβάζει level τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Τηλεοπτική επιστροφή-έκπληξη για τον Πέτρο Κωστόπουλο: Σε αυτήν την εκπομπή θα πάρει θέση τη νέα σεζόν dailymedia.gr 70% διατροφή, 30% γυμναστήριο: Τα 6 γεύματα τη μέρα και οι ασκήσεις που γράμμωσαν το σώμα του Μπραντ Πιτ στο «Fight Club» menshouse.gr The Voice: Οριστική η απόφαση του ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Μαζωνάκη dailymedia.gr Έβαζε 45 πόντους για πλάκα: Ο σεσημασμένος σκόρερ της Α1 που σε έριχνε κάτω με τη σταυρωτή του menshouse.gr Η έξυπνη βόμβα του ΠΑΟΚ menshouse.gr Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου-Κένι (vid) SHARE