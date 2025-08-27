Άντερλεχτ: Στην Αθήνα με Σίμιτς, χωρίς Λεονί Εντιαγέ

Για την Αθήνα αναχώρησε η αποστολή της Άντερλεχτ, ενόψει του αυριανού επαναληπτικού με την ΑΕΚ, για τα πλέι οφ του Conference League.

Με απουσίες έρχεται στην Αθήνα η Άντερλεχτ, η οποία την Πέμπτη (28/8, 21:00) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, στη ρεβάνς του 1-1, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Ο Μπάσνικ Χάσι συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Γιαν-Κάρλο Σίμιτς, ο οποίος ωστόσο πολύ δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής, καθώς προέρχεται από τραυματισμό στο γόνατο, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων. Κανονικά στα πλάνα βρίσκεται και ο Αζάρ.

Αντίθετα, εκτός από τους τραυματίες Κίλιαν Σαρντέλα και Ιλάι Καμαρά, αποκλείστηκαν από την αποστολή των Βέλγων και οι Τεό Λεονί και Μούσα Εντιαγέ.

Στην OPAP Arena αναμένεται να βρεθούν 250 οπαδοί της Άντερλεχτ, λιγότεροι από ότι συνήθως, καθώς τόσο τα εισιτήρια για την Αθήνα, όσο και η διαμονή είναι ιδιαίτερα ακριβά.

