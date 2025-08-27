Αναχωρεί για Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός, με στόχο την πρόκριση (vid)

Για την Τουρκία «πετάει» η αποστολή του Παναθηναϊκού, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ, για τα πλέι οφ του Europa League.

Με μοναδικό σκοπό την πρόκριση στη League Phase του Europa League «πετάει» για τη Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη (28/8, 20:00) οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Σάμσουνσπορ, έχοντας το προβάδισμα μετά τη νίκη με 2-1 στο ΟΑΚΑ, αλλά θέλουν να «σφραγίσουν» την πρόκριση.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια ήταν ευδιάθετοι και αισιόδοξοι φτάνοντας στο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αγωνιστούν στη φάση των ομίλων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Φτάνοντας στην Σαμψούντα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση στις 19:00 στο γήπεδο της ομάδας, ενώ στις 18:15 ο Ρουί Βιτόρια θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.