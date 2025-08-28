Οπαδοί Σαμσούνσπορ: Τα «Στρουμφάκια» που γεμίζουν την πόλη με κόκκινο φως (vids)

H ιστορία του μεγαλύτερου συνδέσμου οπαδών της Σαμσούνσπορ με το ιδιαίτερο όνομα.

To 1986 μια παρέα νεαρών από την Αμισό (που έχει επικρατήσει πια να την ονομάζουμε Σαμψούντα) αποφάσισαν να φτιάξουν έναν «διαφορετικό» σύνδεσμο οπαδών της Σαμσούνσπορ, της αγαπημένης τους ομάδας. O Μπιντίκ Αμπί, ο μεγαλύτερος σε ηλικία απ’ όλους (γι’ αυτό οι υπόλοιποι τον ονόμαζαν dayi, δηλαδή «θείο») είχε μερικές πολύ ωραίες ιδέες για να συνδέσει τον κόσμο της πόλης περισσότερο με την ομάδα και τους αγώνες της.

Η πιο εντυπωσιακή απ’ αυτές ξεκίνησε τότε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λίγο πριν ξεκινήσει κάθε εντός έδρας αγώνας της Σαμσούνσπορ διοργανώνεται μια «λαμπαδηφορία» στους δρόμους της πόλης. Από το Τσιφτλίκ, στις ανατολικές συνοικίες της πόλης, μέχρι το γήπεδο της «19ης Μαϊου», μια διαδρομή 14 χιλιομέτρων που περνάει από την κεντρική παραλιακή λεωφόρο της πόλης και τη βάφει κόκκινη. Αυτό το χρώμα, το βασικό της ομάδας, έχουν οι πυρσοί που ανάβουν τα μέλη του συνδέσμου.

Οι πρώτες τέτοιες «λαμπαδηφορίες» αντιμετωπίστηκαν με ειρωνικά χαμόγελα από τους άλλους συνδέσμους. Οι οποίοι πρόλαβαν και κόλλησαν στους «λαμπαδηδρόμους» ένα υποτιμητικό παρατσούκλι: Sirinler, δηλαδή… «Στρουμφάκια»! Εμπνευσμένοι από το διάσημο βελγικό καρτούν, που έκανε θραύση (και) στην τουρκική τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, αλλά και αυτό που έβλεπαν: Ο πυρήνας αυτής της ομάδας οπαδών αποτελούνταν από σχετικά κοντούς νεαρούς, που περπατούσαν όλοι μαζί, όχι όμως σε στρατιωτικό βηματισμό, ούτε σε στοίχιση. Σαν τα… στρουμφάκια του κόμικ.

Εκείνοι οι πρώτοι είρωνες αντίπαλοι δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν ότι εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά… «βάφτιζαν» έναν από τους πιο εμβληματικούς συνδέσμους οπαδών σε όλη την Τουρκία. Σε μια έξαρση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, οι «λαμπαδηδρόμοι» όχι μόνο δεν ενοχλήθηκαν με το παρατσούκλι, αλλά το υιοθέτησαν σαν κανονικό τους όνομα. Έτσι γεννήθηκαν οι Sirinler.

Σχολιάστηκε πολύ η κίνηση των οπαδών της Σαμσούνσπορ την περασμένη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ να καθαρίσουν την κερκίδα πριν φύγουν. Δεν ήταν μια κίνηση αβροφροσύνης ειδικά για την ελληνική ομάδα, αλλά κάτι που έχει επιβληθεί από χρόνια. Ένα ακόμα σημείο που τους κάνει να ξεχωρίζουν από οποιονδήποτε άλλο σύνδεσμο οπαδών. Ένα από τα πολλά.

Χρειάζεται, βέβαια, να ξεκαθαριστεί κάτι: Το κείμενο δεν έχει σκοπό να αγιοποιήσει τους συγκεκριμένους οπαδούς, ούτε να τους κάνει συμπαθείς. Όπως όλοι οι σύνδεσμοι που μαζεύουν πολλές χιλιάδες νέους ανθρώπους, έτσι κι εκεί υπάρχουν διάφορα «στοιχεία». Το ζήτημα βρίσκεται στο πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα στοιχεία από ένα ιδιαίτερο «εθιμικό δίκαιο» λειτουργίας. Που έχει στόχο να συνδέσει όσο το δυνατόν την ομάδα με τη νεολαία της πόλης, όχι μόνο με το να φωνάζουν συνθήματα και να κάνουν φασαρία προς όφελος της ομάδας.

Αυτό που κάνει τους Sirinler να ξεχωρίζουν είναι η οργανωτική τους φινέτσα και το ότι βλέπουν μπροστά. Από την εποχή που το διαδίκτυο ήταν ακόμη στα σπάργανα, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, δημιούργησαν την πρώτη φαν-σελίδα της Σαμσούνσπορ. Εξέλιξη σπάνια για παράγοντες της περιφέρειας εκείνης της εποχής. Το 2010 έφτασαν στο σημείο να δημιουργήσουν… διαδικτυακό ραδιόφωνο (!) που έφερε τον παλμό του γηπέδου απευθείας στα σπίτια των οπαδών με δική τους περιγραφή.

Η πορεία του συνδέσμου δεν ήταν ανέφελη. Υπήρξαν εποχές μεγάλης κόντρας με τη διοίκηση της ομάδας, ειδικά από τη στιγμή που ο σύνδεσμος έγινε ο μεγαλύτερος της πόλης (και ουσιαστικά σήμερα ο μοναδικός μεγάλος). Το 1993 οι Sirinler διαλύθηκαν, όταν η τότε διοίκηση τους απέκλεισε από τα εισιτήρια. Επανήλθαν με άλλες ονομασίες (1965 Genc Samsunsporlular, Yeni Sirinler) και τελικά επέστρεψαν στο εμβληματικό τους όνομα.

Το πιο σοβαρό περιστατικό που απείλησε τη λειτουργία τους έγινε το 2011. Διαμαρτυρόμενοι για μια σειρά από συνεχείς σφαγιαστικές διαιτησίες, σ’ ένα εντός έδρας ματς με την Γκεντσλερμπιρλίγκι άρχισαν τα συνθήματα κατά της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η αντίδραση ήταν άμεση: Η αστυνομία συνέλαβε 81 μέλη του συνδέσμου, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε έναν χρόνο απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και ο σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10.000 λιρών, που θεωρήθηκε υπερβολικό για την εποχή.

Σε απάντηση αυτής της άδικης απόφασης, οι Sirinler ανακοίνωσαν την αυτοδιάλυσή τους για έναν χρόνο! Όσο θα διαρκούσε και η απουσία των φίλων τους από το γήπεδο. Αμέσως επικράτησε αναταραχή σε όλη την πόλη, και στη διοίκηση της ομάδας. Μετά από εκτεταμένες συζητήσεις, παρακάλια και διαπραγματεύσεις, ο σύνδεσμος επαναλειτούργησε μόλις 42 μέρες μετά την διάλυσή του. Εκεί φάνηκε ότι οι Sirinler αντιπροσωπεύουν κάτι πολύ μεγαλύτερο στην πόλη από νεαρούς που φωνάζουν στις κερκίδες. Η δήλωση του τότε προέδρου Καζίν Γιλμάζ, ότι «η Σαμσούνσπορ δεν υφίσταται χωρίς τους οπαδούς της», έχει μείνει ιστορική και σημείο υπερηφάνειας γι’ αυτούς.

Ο σύνδεσμος προσβλέπει σε έσοδα όχι με «καπέλο» στα εισιτήρια, αλλά με πώληση κανονικών προϊόντων, όπως κασκόλ, σκουφιά και συγκεκριμένες φανέλες. Πολλοί οπαδοί προσφέρονται εθελοντικά να δουλέψουν στις (ανεπίσημες) μπουτίκ του συνδέσμου ως πωλητές, κάποιες κοπέλες μάλιστα πλέκουν από μόνες τους κασκόλ με το σήμα της ομάδας και τα δωρίζουν στον σύνδεσμο για να πουληθούν.

Μέσα στο σύνδεσμο υπάρχουν υπο-ομάδες ηλικιακές (από τους lisesi, τους μαθητές λυκείου, μέχρι τους universiteli, τους φοιτητές), οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και κάθονται σε διαφορετικά μέρη της κερκίδας.

Το κοινωνικό έργο του συνδέσμου έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην οόλη. Σχεδόν κάθε χρόνο διοργανώνονται εκστρατείες συλλογής θερμικών εσωρούχων και θερμαντικών, που καταλήγουν στις απομακρυσμένες στρατιωτικές μονάδες.

Η σχέση της πόλης με τον στρατό είναι πολύ στενή, λόγω της ιστορίας της. Από εκεί ξεκίνησε ο Κεμάλ Ατατούρκ, στις 19 Μαϊου 1919. Είναι μια ημερομηνία που πονάει όλους τους Έλληνες, διότι έχει συνδεθεί με την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, όμως για τους Τούρκους είναι μια εμβληματική ημερομηνία, που τους γεμίζει υπερηφάνεια. Ειδικά τους Τούρκους της Σαμψούντας, που υπερηφανεύονται ότι από την πόλη τους ξεκίνησε η εκστρατεία «αναγέννησης» του τουρκικού έθνους. Έτσι το έχουν διδαχτεί, αυτή είναι η οπτική τους.

Παράλληλα διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις με στόχο να συγκεντρωθούν ρούχα, βιβλία και παιχνίδια που αποστέλλονται στα σχολεία των ορεινών χωριών της επαρχίας, αλλά και ολόκληρης της περιοχής. Το 2016, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυσή τους, έφτιαξαν το «Κέντρο Εκπαίδευσης και Πολιτισμού», που προωθεί αυτές τις δράσεις και κάνει εκτεταμένη έρευνα για την ιστορία της πόλης και του συλλόγου. Το Κέντρο είναι ανοιχτό σε όλους τους νέους της πόλης, ανεξάρτητα αν είναι μέλη των Sirinler ή όχι.

To 2016 οι Sirinler βραβεύτηκαν ως η «Οπαδική Ομάδα της Χρονιάς» από την ισπανική εφημερίδα Marca, η οποία έχει θεσπίσει χρόνια τώρα το συγκεκριμένο βραβείο.