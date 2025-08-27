Με ηχηρή απουσία στην άμυνα η Ριέκα - Μέσα ο Εντοκίτ ενόψει ΠΑΟΚ

Η Ριέκα αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη, χωρίς τον βασικό κεντρικό αμυντικό Ράντελιτς, με τον Εντοκίτ να ξεπερνά τον τραυματισμό του και να ταξιδεύει κανονικά για τη ρεβάνς.

Μία «ηχηρή» απουσία και μία επιστροφή μετράει ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς ενόψει της αυριανής (28/8 20:30) ρεβάνς απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Βόσνιος στόπερ Στιέπαν Ράντελιτς δεν βρίσκεται στην αποστολή, ενώ δεν αγωνίστηκε και στον τελευταίο αγώνα των νταμπλούχων Κροατίας απέναντι στη Βαραζντίν.

Αντίθετα, κανονικά ταξίδεψε ο Μερβίλ Εντοκίτ, ο οποίος παρότι τραυματίστηκε στο γόνατο και αναγκάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, είναι στα «πλάνα» του Μαυροβούνιου προπονητή ενόψει του αυριανού αγώνα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ριέκα:

Αλέξα Τοντόροβιτς, Σίλβιο Ιλίνκοβιτς, Ντούγιε Τσοπ, Νίκο Γιάνκοβιτς, Τιάγκο Ντάντας, Μλάντεν Ντέβετακ, Ντόμινικ Τάκι, Άμερ Γκόγιακ, Μπρούνο Μπογκόγεβιτς, Μπουτίντελ, Λόγκοβιτς, Μάρτιν Ζλόμισλιτς, Λούκα Μέναλο, Άντε Ματέι Γιούριτς, Άντε Όρετς, Γιούστας Λασίτσκας, Μερβίλ Εντοκίτ, Ανέλ Χούσιτς, Τόνι Φρουκ, Γκαμπριέλ Ρουκάβινα, Άντε Μαιοστόροβιτς, Βίτο Κόβατς, Ντέγιαν Πέτροβιτς, Νταμίρ Κράιλαχ