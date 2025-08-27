«Καζάνι» η Τούμπα: Sold out η ρεβάνς με τη Ριέκα!

Η Τούμπα θα είναι ξανά γεμάτη για τη μεγάλη ρεβάνς του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα (28/8 20:30), με τους φίλους του Δικεφάλου να «εξαφανίζουν» τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Δεύτερο συνεχόμενο Sold οut για τους «ασπρόμαυρους», καθώς μετά τον αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξάντλησαν τα διαθέσιμα εισιτήρια και για τον αγώνα ρεβάνς απέναντι στη Ριέκα.

Ο κρίσιμος επαναληπτικός θα ξεκινήσει στις 20:30 την Πέμπτη (28/8) και στο γήπεδο της Τούμπας θα βρεθούν μόνο φίλοι του Δικεφάλου, μετά την απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της πρωταθλήτριας Κροατίας.

Τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν χθες (26/8) το πρωί και μέσα σε λίγες ώρες έγιναν... καπνός, με τους «ασπρόμαυρους» να δείχνουν ξανά την στήριξή τους προς την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.