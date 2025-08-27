Ράσταβατς: «Από εμάς εξαρτάται το παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό» - Τι δήλωσε για Κρίσμανιτς και Κοντεκά

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Σέρβος τεχνικός του ΟΦΗ, Μίλαν Ράσταβατς, στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν χθες (26/8) στο ΒΑΚ, στην ανοιχτή προπόνηση του συλλόγου.

Οι Κρητικοί προετοιμάζονται για την δική τους πρεμιέρα τη φετινή σεζόν, καθώς ο πρώτος αγώνας του ΟΦΗ απέναντι στον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε. Ο Μίλαν Ράσταβατς μίλησε στους δημοσιογράφους για τον πρώτο αγώνα της σεζόν αλλά και τη φετινή ομάδα του ΟΦΗ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους θα ξεκινήσει για εμάς το πρωτάθλημα. Κάναμε τη δουλειά μας για να είμαστε προετοιμασμένοι και θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό που κάναμε. Τα πράγματα στην προετοιμασία πήγαν πολύ καλά, αλλά αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό στο πρώτο ματς παιχνίδι για να ξεκινήσουμε καλά.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά με τον φετινό Πανσερραϊκό σε σχέση με τον περσινό, αλλά το θέμα δεν είναι ο αντίπαλος, αλλά πως θα είμαστε εμείς. Από εμάς εξαρτάται. Η διακοπή δεν μας επηρέασε σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις. Ουσιαστικά επηρεάζει αυτό που γίνεται σε κάθε πρώτο παιχνίδι, αυτό το κάτι διαφορετικό».

Για την ετοιμότητα του Κρίσμανιτς: «Στα φιλικά χρησιμοποιήσαμε διάφορους παίκτες στη θέση του Κρίσμανιτς, στην άμυνα. Κάποιος από αυτούς θα αγωνιστεί το Σάββατο. Ο Κρίσμανιτς είναι αρκετά έμπειρος και μπορεί να τα καταφέρει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αυτή την περίοδο».

Για τον Κοντεκά: «Στην προετοιμασία έδειξε τις ικανότητές του. Είναι ένας νέος παίκτης που πρέπει να δουλέψει, έχουμε κάποια πλάνα για κάποια παιχνίδια που έχουμε σκοπό να τον χρησιμοποιήσουμε».

Όσον αφορά στις μεταγραφές: «Δεν τελειώσαμε τις μεταγραφές, το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει πιθανότητα και κάποιοι παίκτες να αποχωρήσουν».

Για την καθυστέρηση των τελευταίων μεταγραφών: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι, ένας από αυτούς είναι η αγορά και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε εμείς στην αγορά».