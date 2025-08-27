«Μέλος της ασφάλειας της Πάφου, χτύπησε παίκτη του Ερυθρού Αστέρα»

Ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πάφο και τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα βράδυ όπου η κυπριακή ομάδα έγραψε ιστορία εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο Champions League.

Η Πάφος πανηγύρισε για πρώτη φορά πρόκριση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση! Μετά το σπουδαίο «διπλό» με 2-1 στο Βελιγράδι, οι Κύπριοι κράτησαν το 1-1 στο «Αλφαμέγα» και πανηγύρισαν μπροστά στον κόσμο τους μια ιστορική πρόκριση.

Ωστόσο, το γκολ του Ζάζα στο 89’ πυροδότησε ένταση. Στο φινάλε επικράτησε μεγάλη αναστάτωση σε τμήμα της κερκίδας πίσω από τον πάγκο των αναπληρωματικών, με αποτέλεσμα αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ερυθρού Αστέρα —τόσο από τον αγωνιστικό χώρο όσο και από τον πάγκο— να σπεύσουν προς το σημείο.

Σύμφωνα με το «gsp.ro», μέλος της ασφάλειας φέρεται να επιτέθηκε στον Στέφαν Λέκοβιτς, παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων Νεμάνια Σούπιτς και άλλα μέλη της σερβικής αποστολής. Οι διοργανωτές είχαν επιτρέψει η συγκεκριμένη ομάδα παραγόντων του Ερυθρού Αστέρα να τοποθετηθεί στην ίδια περιοχή με φιλάθλους της Πάφου, γεγονός που φέρεται να οδήγησε στην ένταση.

Τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα θα εξεταστούν από την Επιτροπή Διαιτησίας και Πειθαρχίας της UEFA.

«Έχουμε δύο παιδιά χτυπημένα με μπουνιές - Θα γίνει καταγγελία στην UEFA»

Μετά τον αποκλεισμό της σερβικής ομάδας, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς κατήγγειλε ότι υπήρξε επίθεση σε δύο παίκτες του κάνοντας γνωστό ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα προχωρήσει σε σχετική καταγγελία στην UEFA.

«Αυτό που δεν περίμενα και όντως είμαι πολύ απογοητευμένος είναι για το πως έγινε το παιχνίδι.

Εντάξει η Πάφος μπήκε στο Champions League για πρώτη φορά, αλλά σε όλο το ματς και όλα αυτά τα γεγονόταν που έγιναν δε τα περίμενα από τους Κύπριους και τους Παφίτες.

Εχω ζήσει και στην Ομόνοια προπονητής και έχω δει επεισόδια και τα καταλαβαίνω πως γίνονται στο τοπικό πρωτάθλημα μερικές φορές.

Αλλά τώρα χωρίς αστυνομία και έχουμε δυο παιδιά χτυπημένα με μπουνιές από άγνωστους ανθρώπους που ηταν μέσα και θα γίνει η καταγγελία στην UEFA.

Δε το περίμενα από το φίλαθλο κοινό της Κύπρου και από την Πάφο μια κυριλέ ομάδα. Αλλά εντάξει τι να κάνουμε έχουν γίνει κι αυτά.

Τελοσπάντων. Συγχαρητήρια στην Πάφο και εμείς πάμε Europa League. Ελπίζω όλοι οι παίκτες να είναι σε καλή κατάσταση».