Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέτις: Συμφωνία για νέο δανεισμό του Άντονι με υποχρεωτική αγορά

Σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μπέτις κατέληξαν σε συμφωνία για τον εκ νέου δανεισμό του Άντονι, αυτή τη φορά όμως με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς για το ισπανικό κλαμπ.

Όλα δείχνουν πως το ζήτημα του μέλλοντος του Βραζιλιάνου εξτρέμ φτάνει στο τέλος του, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για να επιστρέψει ο 25χρονος στην Ανδαλουσία. Όπως αναφέρει η Telegraph, που επικαλείται ισπανικές πηγές, η συμφωνία περιλαμβάνει νέο δανεισμό με όρο μόνιμης μεταγραφής στο τέλος της περιόδου.

Παρά τις προτάσεις που είχε στα χέρια του, ακόμη και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, ο Άντονι προτίμησε να ξαναφορέσει τη φανέλα της Μπέτις, με την οποία αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, σημειώνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ σε 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

