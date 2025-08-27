«Ο Παναθηναϊκός στο κυνήγι του Ταρέμι – Μπορεί να γίνει ένα επιτυχημένο ντιλ»

Το πώς θα μπορούσε ο Ταρέμι να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό αναλύουν στην Ιταλία.

Για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι κινείται ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sport, και ίσως γίνει το ντιλ με την Ίντερ. Το ενδιαφέρον για τον 33χρονο επιθετικό το αποκάλυψε χθες το SDNA και επιβεβαιώνεται από τον Ντι Μάρτζιο, αλλά και άλλα ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Ιταλών, οι «πράσινοι» είναι κοντά στο να χάσουν τον Φώτη Ιωαννίδη από την Σπόρτιγκ Λισαβόνας, και αναζητούν τον αντικαταστάτη του. Για τον Ιρανό επιθετικό, ενδιαφέρον υπάρχει από τις Αϊντχόφεν και Σασουόλο, που όμως δεν έχει προχωρήσει.

Εχθρός του Παναθηναϊκού αποτελεί ο χρόνος, καθώς το κενό του Έλληνα φορ πρέπει να καλυφθεί άμεσα, με την μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες.

Η Ίντερ από την πλευρά της δεν υπολογίζει τον Ταρέμι και θέλει να τον πουλήσει, χωρίς ωστόσο να έχει βρει ακόμα λύση. Έτσι, ίσως γίνει το ντιλ με το «Τριφύλλι» που θα αφήσει όλες τις πλευρές κερδισμένες.

