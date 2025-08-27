Ο Τύπος ασχολείται με την ανάγκη πρόκρισης της ΑΕΚ, τα απόνερα της μεταγραφής Ζαφείρη, αλλά και τον Ολυμπιακό που στηρίζει τα νεαρά ταλέντα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Δεν είναι πάντα δίκαια τα πράγματα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Ενίοτε η υπόθεση εμπεριέχει ισχυρή δόση αδικίας. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήρθε στην ΑΕΚ έπειτα από μια κακή σεζόν, όντας υποχρεωμένος να δώσει άμεσα έξι ευρωπαϊκούς αγώνες, να περάσει τρεις γύρους, να βάλει την ομάδα στη League Phase του Conference και μετά να αρχίσει να κρίνεται! Για την πλειονότητα, είναι δεδομένο ότι η πρόκριση απαιτείται, κάτι ως... όρος συμβολαίου του προπονητή. Λίγοι σκέφτονται ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να δημιουργήσει μια ομάδα σχεδόν από την αρχή, αλλάζοντας το προφίλ της και το σύστημα, με παίκτες που έπρεπε να μείνουν εκτός ή να αποδεσμευθούν, αφού τα βαριά συμβόλαιά τους δεν συμβάδιζαν με την προσφορά τους και με τις μεταγραφές να βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς δεν είναι «πάω στο μαγαζί και αγοράζω όποιον θέλω».

Επαναλαμβάνω: ΟΟΟΛΑ αυτά με την ταυτόχρονη υποχρέωση του Νίκολιτς να κερδίζει. Όχι εντυπωσιακά, αφού αυτή την εποχή μόνο το αποτέλεσμα μετράει, αλλά να κερδίζει. Να περνάει γύρους στην Ευρώπη. Σε αντίστοιχο βαθμό πίεσης και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, στον οποίο έχει ανατεθεί το βάρος για τη δημιουργία της νέας ΑΕΚ και των επιλογών για αυτήν, με πρώτη αυτή του προπονητή. Έχει ακούσει αρκετά ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της Ένωσης, του έχουμε ασκήσει αρκετές φορές κριτική για την καθυστέρηση ορισμένων μεταγραφών, όμως, αν μπούμε και στα δικά του παπούτσια, θα κατανοήσουμε τον βαθμό της πίεσης και των ευθυνών. Για όλα τούτα εκτιμώ ότι η ΑΕΚ, φτάνοντας πλέον στην πηγή με μεγάλη προσπάθεια και κόπο, δικαιούται το βράδυ της Πέμπτης να αναπνεύσει και να μπει πλέον στον δεύτερο κύκλο του σχεδιασμού της ομάδας χωρίς το... μαχαίρι στον λαιμό. Να καταφέρει να εξαργυρώσει τον ιδρώτα όλων των ανθρώπων του κλαμπ περνώντας το εμπόδιο της Άντερλεχτ και εξασφαλίζοντας τη συνέχειά της στην Ευρώπη. Μετά, όλα θα γίνουν καλύτερα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο για τον Χρήστο Ζαφείρη δεν αποτελεί απλώς μια θερμή υποδοχή σε έναν νέο ποδοσφαιριστή. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση συναισθήματος. πίστης και προσδοκίας. Σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο συχνά απογυμνώνεται από το πάθος, οι φίλοι του ΠΑΟΚ δείχνουν πως η σχέση τους με την ομάδα παραμένει βαθιά συναισθηματικά, σχεδόν ιδεολογική. Για τους οπαδούς, ο Ζαφείρης δεν είναι απλώς μια μεταγραφή. Είναι ένα παιδί της Θεσσαλονίκης, ένα ΠΑΟΚτσάκι που επιστρέψει από το εξωτερικό για να φορέσει τα ασπρόμαυρα. Η εικόνα ενός νεαρού ποδοσφαιριστή που, έχοντας διανύσει μια αξιοσημείωτη πορεία εκτός Ελλάδας, έρχεται με ώριμη ποδοσφαιρική ταυτότητα και φιλοδοξία. συνδέεται με τη φαντασίωση μιας ομάδας που δεν αρκείται στο παρελθόν αλλά κοιτάζει δυναμικό το μέλλον. Με τα χρήματα που δαπανήθηκαν πωλούνται οι καλοί Έλληνες παίκτες στο εξωτερικά. Δεν έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα στα είκοσι δύο χρόνια τους. Οι οπαδοί βλέπουν στον Ζαφείρη τον ηγέτη της επόμενης γενιάς, τον παίκτη που μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ ταυτότητα, πάθος και συνέχεια.

Για τον ίδιο τον Ζαφείρη, αυτή η υποδοχή είναι ταυτόχρονα τιμή και ευθύνη. Γίνεται αμέσως κοινωνός ενός συλλογικού ονείρου που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Η θερμή αποδοχή οι φωνές, το πανό και η προσμονή του υπενθυμίζουν ότι πλέον δεν θα αγωνίζεται μόνο για τον εαυτό του ή για έναν σύλλογο, αλλά για έναν κόσμο που εναποθέτει πάνω του ελπίδες, υπερηφάνεια και μια αίσθηση υπεροχής. Η υποδοχή του Ζαφείρη ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια ποδοσφαιρική στιγμή. Είναι η απτή απόδειξη πως ο ΠΑΟΚ είναι ένα συλλογικό σώμα που αναγνωρίζει και τιμή όσους επιλέγουν να πορευτούν μαζί του...

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ρεβάνς με την Άντερλεχτ δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς, μέχρι να χρειαστεί η ΑΕΚ να παίξει σε τελικό Κυπέλλου ή σε παιχνίδι που θα κρίνει το πρωτάθλημα. Είναι ζωτικής σημασίας η πρόκριση. Και για όσα φέρνει η Ευρώπη και όσα θα γίνουν μέσα στη σεζόν. Δεν θυμάμαι ποτέ καμία χρονιά που να κύλησε ίσια και καλά, όταν στράβωσε μέσα στο κατακαλόκαιρο με αποκλεισμό. Ακόμα και αν η Άντερλεχτ φυσικά δεν είναι ούτε Βελέζ, ούτε Νόα, ούτε καν κοντά σ’ οτιδήποτε τέτοιο. Για την ΑΕΚ όμως το αυριανό παιχνίδι είναι ένας τελικός. Για την ακρίβεια είναι ένα all in για την ΑΕΚ. Και όταν υπάρχει μια τέτοια συνθήκη, η απάντηση είναι πάντα «ναι», στην ερώτηση αν θα παρθούν ρίσκα.

Όλοι θα τρέξουν, όλοι θα πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω, όλοι θα πρέπει να «θυσιαστούν», προκειμένου η ΑΕΚ την Πέμπτη να πάρει αυτό που θέλει απέναντι στην Άντερλεχτ. Αυτό εννοούσε και ο Νίκολιτς όταν έλεγε για το «τρέξιμο» που έχει να κάνει το ιατρικό τιμ και φυσικά δεν ήταν καμία απολύτως αιχμή για την επιστημονική τους επάρκεια ή τη δουλειά που κάνουν. Τον αγώνα δρόμου που πρέπει να γίνει «έδειξε» ο Νίκολιτς. Απ’ όλους. Και νομίζω πως δεν υπάρχει κανείς μέσα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, που να μην βρίσκεται στο ίδιος μήκος κύματος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να στη ρίξει το ταλέντο και την ποιότητα ανεξαρτήτως ηλικίας και να δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε νέους ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει εμπιστοσύνη για τις ικανότητες και την προοπτική τους. Τα ονόματα των Ελλήνων παικτών του είναι γνωστά και ακολουθούν κι άλλοι. Η μεταγραφική δραστηριότητα στο εξωτερικό έχει βάση το ίδιο πλάνο, όπως φάνηκε στις περιπτώσεις του Σιπιόνι, του Μανέ, του Νασιμέντο, αλλά και των παικτών που θέλει να πάρει για βασικούς ρόλους εξτρέμ και στόπερ η πειραϊκή ομάδα. Δεν φοβάται πλέον να ρισκάρει, όσο δύσκολο κι αν είναι πάντα ένα μέγεθος σαν τον Ολυμπιακό με την πίεση και τις αυξημένες απαιτήσεις να μπορεί να «φιλοξενεί νέους παίκτες στις μεγάλες διαχρονικά φιλοδοξίες που Και όσο δύσκολο είναι να μπορούν να ανταποκρίνονται σε όλο αυτό οι μικροί που επιλέγονται να μεγαλώσουν» απότομα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Συζητήθηκε αρκετά η τρομερή υποδοχή που επιφύλαξαν στον Χρήστο Ζαφείρη οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής είναι μια κανονική μεταγραφή αεροδρομίου: είναι ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο φέτος δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα από ελληνική ομάδα για την απόκτησή του. Ο Ζαφείρης αποθεώθηκε μολονότι με βάση τη συμφωνία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στη Σλάβια Πράγας θα έρθει για μόνιμη εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά. Νομίζω το μεγάλο πανηγύρι στην υποδοχή του αποτελεί κι ένα μηνυματάκι των οπαδών στη διοίκηση της ομάδας ότι τέτοιους παίκτες η ομάδα χρειάζεται κι άλλους.

Χθες ήρθε και υπέγραψε και για τον Ολυμπιακό ο Μανέ, που επίσης θα 'ρθει για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τον ερχόμενο Ιανουάριο μολονότι αγοράστηκε τώρα. Η σουηδική Μιέλμπι, στην οποία ανήκει, διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι κοντά στο να το κατακτήσει και δεν ήθελε να τον παραχωρήσει. Ο Ολυμπιακός το δέχτηκε, όπως ακριβώς δέχτηκε κι ο ΠΑΟΚ την απαίτηση των ανθρώπων της Σλάβια. Αν πιστεύεις σε έναν ποδοσφαιριστή θα δεχτείς τους όρους της ομάδας από την οποία τον αγοράζεις για να μην τον χάσεις. Ο Μανέ είναι κι αυτός μικρός και ο Ολυμπιακός τον απέκτησε κι αυτόν το καλοκαίρι που οι μικροί σε ηλικία παίκτες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας – όχι μόνο της μεταγραφικής.

