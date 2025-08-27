Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγός του

Για λανθασμένη εκτίμηση του «Γενικού Νοσοκομείου Σαντορίνης» που οδήγησε σε επιπλοκές και τελικά στον θάνατο του 42χρονου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα κάνει λόγο η σύζυγός του.

Όπως αναφέρει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή, ο θάνατός του θα μπορούσε να αποφευχθεί, καθώς υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη στο «Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης» όπου εισήχθη.

Μιλώντας στο STAR η Ορέλια Αργυριάδου, ο σύζυγός της έκανε εισαγωγή στις 19 Αυγούστου στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν διάτρηση στομάχου. Αφού έγινε η επέμβαση και για τρεις ημέρες ο ίδιος ένιωθε έντονη δυσφορία και δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Οι γιατροί ανέφεραν ότι οφείλονταν σε συμφύσεις του εντέρου και προχωρήσαν σε δεύτερο χειρουργείο.

Ενημέρωσαν, μάλιστα, τη σύζυγο του 42χρονου πως έκαναν απόφραξη και παράλληλα αντιμετώπισαν με επιτυχία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα. Όμως της είπαν, επειδή υπήρξε εισρόφηση πνευμόνων, ότι ο Ντα Κόστα θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα και στο «Σωτηρία» για αναπνευστική υποστήριξη.

Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα την ενημέρωσαν πως ο σύζυγός της υπέστη ανακοπή ενώ είχε προγραμματιστεί η μεταφορά του στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης.

Σε δηλώσεις που έκανε στο Star η σύζυγος του ποδοσφαιριστή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Αν είχε γίνε σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα από την αρχή και δεν θα είχαμε δεύτερο χειρουργείο. Δεν το είδαν εξ αρχής. Η σκωληκοειδίτιδα δε βγαίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Ο πιο άπειρος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Όχι, όχι είναι όλα λάθος ,όλα λάθος από την αρχή!».

Πηγή: newsbomb.gr