Το «παζλ» της League Phase ολοκληρώνεται με τα τελευταία 4 εισιτήρια

Με τέσσερις αγώνες ολοκληρώνονται σήμερα (27/8) τα προκριματικά του φετινού Champions League. «Αυλαία» στο μακρινό Μπακού στις 19:45, όπου η Καραμπάγκ θα υπερασπιστεί το 1-3 του πρώτου αγώνα απέναντι στη Φερεντσβάρος.
Στις 22:00 το υπόλοιπο «μενού», με τη Μπενφίκα να υποδέχεται στο Ντα Λουζ την Φενερμπαχτσέ στο πιο «εμπορικό» ματς της βραδιάς, ενώ η Μπριζ θα υποδεχτεί την Ρέιντζερς με την παρέα του Τζόλη να έχει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης μετά το 1-3 της Γλασκόβης. Τέλος, στο Πάρκεν τη Κοπεγχάγης η ομώνυμη ομάδα θα φιλοξενήσει τη Βασιλεία μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.
Αναλυτικά το σημερινό (27/8) πρόγραμμα:
- 19:45 Καραμπάγκ - Φερεντσβάρος
- 22:00 Μπριζ - Ρέιντζερς
- 22:00 Μπενφίκα - Φενερμπαχτσέ
- 22:00 Κοπεγχάγη - Βασιλεία
🚨 HISTORY IS MADE - THREE CLUBS secured the Champions League FOR THE FIRST TIME EVER!— Football Rankings (@FootRankings) August 26, 2025
✅ 🇰🇿 Kairat
✅ 🇳🇴 Bodø/Glimt
✅ 🇨🇾 Pafos
🚨 THREE CLUBS ARE OUT!
❌ 🏴 Celtic
❌ 🇦🇹 Sturm Graz
❌ 🇷🇸 Crvena zvezda pic.twitter.com/jg01iqlhRH