Το «παζλ» της League Phase ολοκληρώνεται με τα τελευταία 4 εισιτήρια

Μετά τα χθεσινά (26/8) τρία εισιτήρια που δόθηκαν στις.... πρωτάρες Καϊράτ, Πάφο και Μπόντο, τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια της League Phase του Champions League ψάχνουν... κάτοχο.

Με τέσσερις αγώνες ολοκληρώνονται σήμερα (27/8) τα προκριματικά του φετινού Champions League. «Αυλαία» στο μακρινό Μπακού στις 19:45, όπου η Καραμπάγκ θα υπερασπιστεί το 1-3 του πρώτου αγώνα απέναντι στη Φερεντσβάρος.

Στις 22:00 το υπόλοιπο «μενού», με τη Μπενφίκα να υποδέχεται στο Ντα Λουζ την Φενερμπαχτσέ στο πιο «εμπορικό» ματς της βραδιάς, ενώ η Μπριζ θα υποδεχτεί την Ρέιντζερς με την παρέα του Τζόλη να έχει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης μετά το 1-3 της Γλασκόβης. Τέλος, στο Πάρκεν τη Κοπεγχάγης η ομώνυμη ομάδα θα φιλοξενήσει τη Βασιλεία μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Αναλυτικά το σημερινό (27/8) πρόγραμμα:

19:45 Καραμπάγκ - Φερεντσβάρος

22:00 Μπριζ - Ρέιντζερς

22:00 Μπενφίκα - Φενερμπαχτσέ

22:00 Κοπεγχάγη - Βασιλεία