Επιστροφή στο «θρυλικό» Καντρίδα για τους φίλους της Ριέκα - Σε γιγαντοοθόνη ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ

Στιγμές από τα... παλιά θα ζήσουν οι φίλοι της Ριέκα, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ (28/8 20:30) από γιγαντοοθόνη, που θα στηθεί στο «θρυλικό» γήπεδο Καντρίδα.

Οι νταμπλούχοι Κροατίας μπορεί να αγωνίζονται τα τελευταία χρόνια στο Ρουγιέβιτσα, παρόλα αυτά το Καντρίδα αποτελεί την ιστορική και «φυσική» έδρα της ομάδας του Τζάλοβιτς.

Όπως ανακοίνωσαν οι οργανωμένοι φίλοι της Ριέκα, θα στηθεί γιγαντοοθόνη για την αυριανή (28/8) αναμέτρηση της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ, «επιστρέφουμε στη Δυτική μας την Πέμπτη, καλούμε όλους τους φιλάθλους της Ριέκα να παρακολουθήσουν τον αγώνα ΠΑΟΚ – ΡΙΕΚΑ στη γιγαντοοθόνη στη δική μας Καντρίδα. Ας βροντοφωνάξει το τραγούδι μας κάτω από τα βράχια και ας αντηχήσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου η Ριέκα θα παίξει για την πρόκριση στο Europa League. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε την Τετάρτη και την Πέμπτη, κι εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβείτε ξανά στην Καντρίδα!!» .

Υπενθυμίζεται πως στη Θεσσαλονίκη στην αυριανή (28/8 20:30) ρεβάνς, η Ριέκα δεν θα έχει την υποστήριξη των φίλων της, καθώς εκτός της απαγόρευσης ανταλλαγής εισιτηρίων μεταξύ των δύο ομάδων, η νταμπλούχος Κροατίας εκτίει την τρίτη και τελευταία αγωνιστική τιμωρίας από την UEFA, μετά τα περσινά επεισόδια στο Στόζιτσε της Σλοβενίας απέναντι στην Ολίμπια.