Ελλάς Σύρου: Στο πλευρό του Γιώργου Λεονταρίτη και ο πρώην πρόεδρος Νίκος Ζιάβρας

Συσπείρωση δυνάμεων στην Ελλάς Σύρου.

Να στηρίξει την προσπάθεια της Ελλάς Σύρου αποφάσισε ο πρώην πρόεδρος της ομάδας Νίκος Ζιάβρας, ο οποίος την οδήγησε μετά από πενταετή παρουσία στην προεδρεία της ομάδας, στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.

Σε δήλωσή του τόνισε: «Σε αυτή την ιστορική στιγμή, και παρ’ όλο που είχα δηλώσει πως επιθυμώ να αποχωρήσω τελείως, μετά από συζήτηση με τον κ. Λεονταρίτη, αποφάσισα να βοηθήσω κι εγώ στην ιστορική αυτή σεζόν της ομάδας.»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Λεονταρίτης, σημείωσε: «Η ισχύς εν τη ενώσει. Καλωσορίζω τον Νίκο σε αυτήν την ιστορική προσπάθεια για την Ελλάς και τη Σύρο. Η συνδρομή του θα είναι πολύτιμη. Ζητώ την στήριξη όλων των Συριανών για να ζήσουμε κάτι πρωτόγνωρο για το νησί μας, για να ζήσουμε μια ονειρική χρονιά.

Ένα νησί, μία ομάδα».