Μπούσης: «Ήρθα στον ΟΦΗ το 2018 με όνειρο να αλλάξω πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Είμαι περήφανος γι’ αυτό που κατορθώσαμε»

H ΕΠΣ Ηρακλείου τίμησε τον Μιχάλη Μπούση, για τη μεγάλη προσφορά του στον ΟΦΗ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τις κληρώσεις της νέας σεζόν.

Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ, παίρνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στο όραμα που είχε από το 2018, όταν ήρθε στην Ελλάδα για να αναλάβει τον σύλλογο:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε. Όταν ήρθα το 2018 είχα ένα όνειρο, ότι θα μπορούσα να αλλάξω πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να κάνουμε πράγματα που δεν είχαν γίνει για πολλά χρόνια. Όταν φτάσαμε στον τελικό και είδα τον κόσμο, με φιλάθλους των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα και ένα μεγάλο γλέντι, ήταν επιτυχία. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του κόπου μας με την ομάδα και τα στελέχη, από την πρώτη ημέρα που έχω έρθει. Είμαι περήφανος γι’ αυτό που κατορθώσαμε».

Παράλληλα, ο Μιχάλης Μπούσης στάθηκε στη σημασία που έχει η παρουσία φιλάθλων στους τελικούς και στην ανάγκη το ποδόσφαιρο να παραμείνει μια γιορτή: «Θα ήθελα πάντα τον τελικό με κόσμο και να τον πανηγυρίζουν όλες οι ομάδες. Ο Έλληνας έχει τη φιλοξενία μέσα του και πρέπει να το δείχνουμε στο ποδόσφαιρο. Είμαστε αντίπαλοι στα 90 λεπτά, αλλά είμαστε πάλι όλοι μια οικογένεια».

Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάγκη στήριξης των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον πρόσφατο θρίαμβο του ΟΦΗ στην Ιταλία: «Κερδίσαμε με οκτώ Έλληνες στην ενδεκάδα μέσα στη Μπολόνια. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τα ελληνόπουλα και να τους δίνουμε ευκαιρίες».