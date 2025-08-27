«Παίρνει Ιγκόρ Καλίνιν ο Πανσερραϊκός»

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του, αυτή τη φορά με στόχο την αμυντική γραμμή, φέρνοντας στο σύλλογο τον Ρώσο αριστερό μπακ Ιγκόρ Καλίνιν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση των «λιονταριών» και αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της ομάδας άμεσα.

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τον τραυματισμό του Γιοέλ Αρμουγκόμ, με τον Πανσερραϊκό να επιταχύνει τις διαδικασίες για την κάλυψη του κενού στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Καλίνιν προέρχεται από τη Φάκελ Βορόνεζ, με περισσότερες από 100 συμμετοχές στην Α’ κατηγορία της Ρωσίας, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Κρασνοντάρ, η Ρούμπιν Καζάν και η Ροστόφ, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.

Η συμφωνία με τον Πανσερραϊκό έχει ολοκληρωθεί και ο παίκτης αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας.