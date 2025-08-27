Φερμίν Λόπες: Η Τσέλσι «χτυπά την πόρτα» της Μπαρτσελόνα

Η Τσέλσι έχει βάλει στο στόχαστρο τον Φερμίν Λόπες και φαίνεται διατεθειμένη να ταράξει τα νερά του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού.

Σύμφωνα με καταλανικά δημοσιεύματα, οι «μπλε» ενημέρωσαν τη Μπαρτσελόνα πως ο Έντσο Μαρέσκα, είχε ήδη δύο συνομιλίες με τον 21χρονο μέσο.

Η αντίδραση των «μπλαουγκράνα» ήταν άμεση. Ο σύλλογος προσπάθησε να επικοινωνήσει επανειλημμένα με τον ποδοσφαιριστή μέσα στη μέρα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον προσεγγίσει.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα εκτιμούν πως ο Φερμίν απέφυγε συνειδητά να απαντήσει στις κλήσεις, προκειμένου να μην παραδεχθεί ευθέως ότι σκέφτεται σοβαρά την πρόταση της Τσέλσι.

Ο Λόπες αμείβεται με περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στη Μπαρτσελόνα, ενώ η Τσέλσι του προσφέρει σχεδόν τα τριπλάσια, ανεβάζοντας τις αποδοχές του στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον των Άγγλων, ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, εμφανίζεται ανυποχώρητος. Έχει καταστήσει σαφές ότι ο νεαρός μέσος δεν παραχωρείται για ποσό μικρότερο από 70 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει τη σημασία που έχει για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.