Ρόμα - Λίβερπουλ: «Μάχη» μέχρι τέλους για τον δανεισμό του Τσιμίκα

Η Ρόμα παραμένει δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι και συνεχίζει να «χτυπάει» την πόρτα της Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα, με στόχο να τον κάνει δικό της στις τελευταίες ημέρες της αγοράς.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ιταλία, οι «τζιαλορόσι» θεωρούν τον Έλληνα διεθνή ιδανική λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, κυρίως λόγω της εμπειρίας του και της ικανότητάς του να προσαρμόζεται σε διαφορετικά συστήματα.

Η πρόθεση της ομάδας της Ρόμα είναι ξεκάθαρη, καθώς θέλει η συμφωνία να προχωρήσει μόνο μέσω δανεισμού.

Η Λίβερπουλ, πάντως, εμφανίζεται μέχρι στιγμής διστακτική, καθώς προτιμά την πώληση του παίκτη και όχι έναν απλό δανεισμό. Ο Τσιμίκας βρίσκεται πίσω από Ρόμπερτσον και Γκόμεζ στη σειρά προτεραιότητας, κάτι που δίνει ελπίδες στους Ιταλούς ότι στο φινάλε του παραθύρου ίσως αλλάξει η στάση των «κόκκινων».

Όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση θα κριθεί στις τελευταίες ώρες των μεταγραφών, με τον Τσιμίκα να βλέπει θετικά την προοπτική της Serie A και τη Ρόμα να ετοιμάζεται για το τελικό «push» στη διαπραγμάτευση.