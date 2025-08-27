Παναθηναϊκός: Νέα πρόταση 5 εκατ. δολαρίων για τον Βιθέντε Ταμπόρντα

Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει κι άλλο το «ταβάνι» για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρντα, καθώς κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Μπόκα Τζούνιορς.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στη Μπόκα και την Πλατένσε.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται δανεικός στην Πλατένσε και για να προχωρήσει η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την πρόωρη διακοπή του δανεισμού, με οικονομική αποζημίωση προς τα «Καλαμάρια».

Οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως η υπόθεση είναι πολύ κοντά στο να κλείσει θετικά για τον Παναθηναϊκό στο ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων (4,3 εκατομμύρια ευρώ).