UEFA Ranking: Η Μπόντο Γκλιμτ ανέβηκε πάνω από τον Ολυμπιακό, έρχεται μάχη για την απευθείας θέση στο επόμενο Ch.League!

Μεγάλη βραδιά για τη Μπόντ Γκλιμτ, καθώς η νορβηγική ομάδα πρόσθεσε περισσότερους από 3.000 βαθμούς στον συλλογικό δείκτη της UEFA και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην κατάταξη των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Αυτό σημαίνει ότι αν η Ρέιντζερς δεν κατακτήσει το επόμενο πρωτάθλημα Σκωτίας, η ομάδα που θα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας θα είναι η πρώτη στη σειρά για απευθείας εισιτήριο στο Champions League 2026, αρκεί φυσικά να κερδίσει τον τίτλο στο δικό της πρωτάθλημα.

Τόσο η νορβηγική ομάδα όσο και ο Ολυμπιακός συμμετέχουν ήδη στη φάση των ομίλων του Champions League, κάτι που κάνει τη μάχη τους για την κορυφή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 1 βαθμό περισσότερο από τη Μπόντο στο φετινό Champions League για να ανακτήσει την πρωτοκαθεδρία στον συλλογικό δείκτη.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ελπίζει ότι η ομάδα από την Νορβηγία δεν θα κατακτήσει τον τίτλο της Eliteserien, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο.

Η συνέχεια αναμένεται κρίσιμη, με τις δύο ομάδες να μάχονται όχι μόνο για βαθμούς στην Ευρώπη αλλά και για τη θέση τους στον χάρτη των ισχυρών συλλόγων της UEFA.