Ντι Μάρτζιο: «Έρευνα του Παναθηναϊκού για Ταρέμι, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις»

Μάλιστα ο Ντι Μάρτζιο έκανε ξεχωριστό άρθρο για την υπόθεση του Ιρανού επιθετικού, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες.
Πριν από μερικές ημέρες η Ίντερ αποφάσισε να κόψει τον Ιρανό φορ από την λίστα των παικτών που δήλωσε για την Serie A σε ένα σαφές μήνυμα πως πρέπει να βρει ομάδα, με τον Ταρέμι να έχει προτάσεις στα χέρια του από Αϊντχόφεν, Μπέτις και Σασουόλο.
Ο 33χρονος Ιρανός στράικερ είναι ένας παίκτης που γνωρίζει άριστα ο Ρούι Βιτόρια, αφού από το 2020 ως το 2024 έκανε εκπληκτικά πράγματα με την φανέλα της Πόρτο, σκοράροντας 91 γκολ σε 182 παιχνίδια με την φανέλα της.
.@Inter, sondaggio del Panathinaikos per Taremi— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2025