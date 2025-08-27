Ντι Μάρτζιο: «Έρευνα του Παναθηναϊκού για Ταρέμι, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις»

Ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ με 2 εκατομμύρια followers λίγο μετά τα μεσάνυχτα με λίγες λέξεις επιβεβαίωσε πως ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο κόλπο που αποκάλυψε το SDNA.

Μάλιστα ο Ντι Μάρτζιο έκανε ξεχωριστό άρθρο για την υπόθεση του Ιρανού επιθετικού, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες.

Πριν από μερικές ημέρες η Ίντερ αποφάσισε να κόψει τον Ιρανό φορ από την λίστα των παικτών που δήλωσε για την Serie A σε ένα σαφές μήνυμα πως πρέπει να βρει ομάδα, με τον Ταρέμι να έχει προτάσεις στα χέρια του από Αϊντχόφεν, Μπέτις και Σασουόλο.

Ο 33χρονος Ιρανός στράικερ είναι ένας παίκτης που γνωρίζει άριστα ο Ρούι Βιτόρια, αφού από το 2020 ως το 2024 έκανε εκπληκτικά πράγματα με την φανέλα της Πόρτο, σκοράροντας 91 γκολ σε 182 παιχνίδια με την φανέλα της.