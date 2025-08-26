Sky Sports Italia: «Έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Ταρέμι»

Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Ιταλίας ανέφερε στον αέρα για το ενδιαφέρον του τριφυλλιού για τον Ιρανό στράικερ της Ίντερ.

Στον αέρα του Sky Sports Italia έπαιξε η είδηση που έβγαλε το SDNA για το έντονο φλερτ του Παναθηναϊκού με τον Μεχντί Ταρέμι.

Για «πολύ δυνατό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ταρέμι» είπε στο ζωντανό μεταγραφικό μαγκαζίνο ο Ιταλός δημοσιογράφος Μανουέλε Μπαϊοκίνι, ο οποίος συνέδεσε την υπόθεση αυτή με το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Δανό φορ της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για τον Κόνραντ Χάρντερ και την προσπάθεια των Πορτογάλων να πάρουν τον Φώτη Ιωαννίδη, σε ένα μεταγραφικό ντόμινο επιθετικών.