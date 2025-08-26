MENU
Φέρνει… αντι-Πασχαλάκη ο Ολυμπιακός - Ρεγκιλόν για μεγάλη ελληνική ομάδα

Ποδόσφαιρο
Γιατί στο Λιμάνι έχουν βγει στην αγορά και ψάχνουν για τερματοφύλακα και ο Σέρχιο Ρεγκιλόν που μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος.

