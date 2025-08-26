Equipe: «Η Ναντ θέλει 10 εκατομμύρια για να πουλήσει τον Μοχάμεντ στον Παναθηναϊκό!»

Επικαλούμενη πληροφορίες από το «Sky Sport», η «Equipe» τόνισε ότι ο Μοσταφά Μοχάμεντ αποτελεί τον βασικό στόχο του Παναθηναϊκού για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη.

Το μέλλνο του Φώτη Ιωαννίδη εξακολουθεί να είναι στον... αέρα, με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας να προσπαθεί να αποσπάσει το οριστικό «ναι» του Παναθηναϊκού και να τον κάνει κάτοικο Λισαβόνας.

Από εκεί και πέρα, το «Τριφύλλι» θα ψάξει τον αντικαταστάτη του και η «Equipe» στέκεται στην περίπτωση του Μοσταφά Μοχάμεντ, ο οποίος αγωνίζεται στη Ναντ και ήταν και πέρσι στο στόχαστρο των «πράσινων».

Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο Αιγύπτιος αποτελεί την προτεραιότητα του Παναθηναϊκού, με τη Ναντ να τον παραχωρεί για ένα ποσό της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει θέσει ως προτεραιότητά του τον επιθετικό της Ναντ, Μοσταφά Μοχάμεντ, για να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος οδεύει προς τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Όπως ανέφερε το Sky Sport, ο Παναθηναϊκός σκέφτεται τον επιθετικό της Ναντ, Μοσταφά Μοχάμεντ (27 ετών), για να καλύψει το κενό του Ιωαννίδη, που αναμένεται να μεταγραφεί στη Σπόρτινγκ Πορτογαλίας για πάνω από 20 εκατ. ευρώ. Στη Σπόρτινγκ, ο Ιωαννίδης θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κόνραντ Χάρντερ, τον οποίο διεκδικεί η Ρεν αλλά ενδέχεται επίσης να καταλήξει στη Μίλαν.

Ο Μοχάμεντ, που έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τη Ναντ, θα ήταν δελεασμένος από την προοπτική του Παναθηναϊκού, όπου αγωνίζονται και πρώην συμπαίκτες του, ο Πέδρο Τσιριβέγια και ο Αλμπάν Λαφόν. Ο ελληνικός σύλλογος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Ναντ, αλλά οι «Καναρίνοι» δύσκολα θα άφηναν τον Αιγύπτιο να φύγει για λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ».