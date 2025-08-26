Μία... ανάσα από τον Μάνσα ο Ολυμπιακός

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάνσα φέρεται να είναι ο Ολυμπιακός!
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία, ο 21χρονος ταλαντούχος κεντρικός αμυντικός της Φορταλέζα αναμένεται να μετακομίσει στον Πειραιά για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων».
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία... ανάσα από το οριστικό deal με την Φορταλέζα για να κάνει δικό του τον Μάνσα και να κλείσει το... κενό που άφησε στο κέντρο της άμυνας η αποχώρηση του Νταβίντ Κάρμο.
Ο νεαρός αμυντικός βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών το τελευταίο διάστημα και αποτελεί ένα μεγάλο πρότζεκτ για τους νταμπλούχους Ελλάδας.