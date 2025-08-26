Μία... ανάσα από τον Μάνσα ο Ολυμπιακός

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βραζιλία, 21χρονος κεντρικός αμυντικός είναι πιο κοντά από ποτέ για πιάσει... Λιμάνι και πιο συγκεκριμένα, του Πειραιά.

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γκουστάβο Μάνσα φέρεται να είναι ο Ολυμπιακός!

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία, ο 21χρονος ταλαντούχος κεντρικός αμυντικός της Φορταλέζα αναμένεται να μετακομίσει στον Πειραιά για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία... ανάσα από το οριστικό deal με την Φορταλέζα για να κάνει δικό του τον Μάνσα και να κλείσει το... κενό που άφησε στο κέντρο της άμυνας η αποχώρηση του Νταβίντ Κάρμο.

Ο νεαρός αμυντικός βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών το τελευταίο διάστημα και αποτελεί ένα μεγάλο πρότζεκτ για τους νταμπλούχους Ελλάδας.