La Liga: Έρευνα για ρατσιστική επίθεση σε Βινίσιους και Μπαπέ

Η La Liga επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών για ρατσιστική επίθεση εις βάρος των Βινίσιους Τζούνιορ και Κιλιάν Μπαπέ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Οβιέδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του beIN SPORTS, η διοργανώτρια αρχή έχει ήδη ζητήσει το επίσημο βίντεο από την αναμέτρηση, προκειμένου να αναλυθούν λεπτομερώς τα περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα στις κερκίδες.

Το υλικό θα προστεθεί στον επίσημο φάκελο που θα διαβιβαστεί στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) και στην Αντιβίαιη Επιτροπή, οι οποίες είναι αρμόδιες να εξετάσουν και να λάβουν ενδεχόμενα μέτρα.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Οβιέδο, Μαρτίν Πελάεθ, ξεκαθάρισε πως ο σύλλογος δεν πρόκειται να μείνει αδρανής εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες:

«Καταδικάζουμε κάθε μορφή ρατσισμού. Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε τέτοιο περιστατικό, η Οβιέδο θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.