Ο Παναθηναϊκός πάει για την «βόμβα» με Ταρέμι!

Σύμφωνα με πηγές του SDNA από την Ιταλία, το τριφύλλι κάνει ό,τι μπορεί για να ντύσει στα πράσινα τον Ιρανό κανονιέρη της Ίντερ!

Το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι επιχειρεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές του SDNA στην Ιταλία βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Ιρανό στράικερ, στον οποίο έχει καταθέσει, σύμφωνα με το περιβάλλον του, μία «πολύ σοβαρή πρόταση».

Ο 33χρονος Ιρανός στράικερ είναι ένας παίκτης που γνωρίζει άριστα ο Ρούι Βιτόρια, αφού από το 2020 ως το 2024 έκανε εκπληκτικά πράγματα με την φανέλα της Πόρτο, σκοράροντας 91 γκολ σε 182 παιχνίδια με την φανέλα της.

Ο έμπειρος σέντερ-φορ μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στην Ίντερ, υπογράφοντας πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο, ωστόσο σε μία ομάδα που έφτασε ως τον τελικό του Champions League, με πληθώρα επιθετικών παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Μάρκους Τουράμ, δεν κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμα του με 3 γκολ σε 43 παιχνίδια.

Πριν από μερικές ημέρες η Ίντερ αποφάσισε να κόψει τον Ιρανό φορ από την λίστα των παικτών που δήλωσε για την Serie A σε ένα σαφές μήνυμα πως πρέπει να βρει ομάδα, με τον Ταρέμι να έχει προτάσεις στα χέρια του από Αϊντχόφεν, Μπέτις και Σασουόλο.

Μέσα σε αυτές θα πρέπει πλέον να προσθέσουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σύμφωνα με αξιόπιστες ιταλικές πηγές έχει πλησιάσει τον Ιρανό και του έχει δείξει με πολύ ενεργό τρόπο ότι τον θέλει για πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας ως σύμμαχο και τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έκανε το ίδιο δρομολόγιο από το Μιλάνο για Αθήνα.