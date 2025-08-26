«Βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για αντί-Ιωαννίδης, ο Μοσταφά Μοχάμεντ»

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου, Σάσα Ταβολιέρι, για τον Αιγύπτιο στράικερ της Ναντ, ως βασική υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Ιωαννίδη σε περίπτωση πώλησής του.

Με τον Παναθηναϊκό να είναι ενεργός μεταγραφικά και τις μέρες μέχρι την τελική δήλωση της λίστας στην UEFA να λιγοστεύουν, τα δημοσιεύματα απ’ το εξωτερικό ολοένα και αυξάνονται. Ειδικά αναφορικά με τη θέση του στράικερ και την ενδεχόμενη κατάληξη με πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή σε άλλη ομάδα.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, που εξειδικεύεται σε μεταγραφικά ζητήματα, έκανε μια ανάρτηση που είχε διπλή «πράσινη» αναφορά. Αρχικά τονίζει πως ολοκληρώνεται η παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Δε μένει εκεί όμως. Συνεχίζει αναφέροντας και τον πιθανότερο διάδοχό του. «Βασικός στόχος του Παναθηναϊκού για να τον αντικαταστήσει, είναι ο Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αιγύπτιος στράικερ όπως έγραψε και το SDNA, είναι πάντα στη λίστα των «πράσινων», καθώς αποτελεί παίκτη που ξέρει καλά ο Ρουί Βιτόρια μια και συνυπήρξαν στην Εθνική Αιγύπτου. Όμως σε καμία περίπτωση δεν… παίζει μόνος του.