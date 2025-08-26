Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις με το βλέμμα στον Παναιτωλικό

Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν σήμερα Τρίτη (26/6) στις προπονήσεις και στρέφουν την προσοχή τους στο επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η προπόνηση της Τρίτης ήταν απογευματινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση (με μπάλα), συνεχίστηκε με passing game, παιχνίδι διατήρησης μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι τακτικής (με έμφαση στο αμυντικό transition).

Αύριο, Τετάρτη θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (απογευματινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»).