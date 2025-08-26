ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Καλοσκάμη - Τα δεδομένα για Γιόβιτς εν όψει Άντερλεχτ

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται για τον Δημήτρη Καλοσκάμη ο οποίος ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό στον ώμο και επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Τα δεδομένα για Γιόβιτς-Ζίνι-Γκατσίνοβιτς (και Μαρσιάλ) πριν τη μεγάλη «μάχη» με την βελγική ομάδα στην «OPAP Arena» (28/8, 21.00).

Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από τα Σπάτα για τον Δημήτρη Καλοσκάμη ο οποίος ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό στον ώμο και επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Ο νεαρός μέσος συμμετέχει πλέον στο κανονικό πρόγραμμα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας χωρίς επαφές και από Δευτέρα θα είναι απόλυτα έτοιμος και σε φουλ ρυθμούς κάτι που σημαίνει πως θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Καλοσκάμης είχε τραυματιστεί την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη εγχείρηση για κάταγμα στην κλείδα και ενώ εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα επιστρέψει στα γήπεδα τον Οκτώβριο, μετά από περίπου τρεις μήνες αποθεραπείας, αυτός έσπασε τα κοντέρ και γύρισε περίπου έναν μήνα νωρίτερα!

Τα δεδομένα για Λούκα Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε μέρος στη σημερινή (26/8) προπόνηση, όμως τα δεδομένα για την περίπτωση του όσον αφορά τη συμμετοχή του στην ρεβάνς της Πέμπτης είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο Σέρβος φορ που ένιωσε βαρύ το πόδι του πριν το πρώτο ματς των Βρυξελλών έχει μπει σε μια φάση διαχείρισης και πάει μέρα με την μέρα.

Στην ΑΕΚ δουλεύουν προκειμένου ο Μάρκο Νίκολιτς να τον έχει διαθέσιμο για ένα διάστημα, αλλά οι οριστικές αποφάσεις για όλους είναι ανάλογα με τα δεδομένα μέχρι και αύριο βράδυ. Μένει, πλέον, να δούμε τα επίπεδα ετοιμότητας του Γιόβιτς και τις τελικές αποφάσεις του προπονητή.

Τι ισχύει με Ζίνι - Γκατσίνοβιτς - Μαρσιάλ

Φυσικά, θυμίζουμε πως υπάρχει αναμονή και για την κατάσταση των Ζίνι και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ όσον αφορά τον Άντονι Μαρσιάλ πρέπει να τονίσουμε πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι στη μέση. Υπήρχαν εκτιμήσεις πως ο Γάλλος ενδεχομένως θα μπορούσε να το ξεπεράσει το διάστημα που προηγήθηκε για να είναι διαθέσιμος με τον Πανσερραϊκό, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και έτσι ο παίκτης, που θυμίζουμε είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας άρα και μη διαθέσιμος εκ των πραγμάτων για την Πέμπτη, συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα του και μένει να δούμε πότε θα επανέλθει.