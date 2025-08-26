Η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν απέκλεισε την Σέλτικ από την είσοδο της στην League Phase του Champions League, μετά από δύο... κουλούρια (0-0) και το 3-2 λίγο νωρίτερα στην διαδικασία των πέναλτι!

Το «τρένο» της Καϊράτ Αλμάτι πέρασε... πάνω από την Σέλτικ και την άφησε εκτός Champions League! Οι φοβεροί και τρομεροί Καζάκοι μετά από δύο παιχνίδια στο 0-0, αλλά και την παράταση που δεν είχει σκορ, κατάφεραν στην διαδικασία των πέναλτι να νικήσουν με 3-2 την Σέλτικ και να την... πετάξουν εκτός League Phase! Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα από το Καζακστάν θα συμμετάσχει στην τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τα όνειρα της να μην έχουν... ταβάνι! Κορυφαίος για την Αλμάτι ο 21χρονος τερματοφύλακας της, Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, ο οποίος κράτησε το μηδέν σε δύο παιχνίδια, αλλά και την παράταση, ενώ απέκρουσε τρία πέναλτι των Σκωτσέζων για να χαρίσει στην ομάδα του την ιστορική πρόκριση!

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκε για τη Σέλτικ στο 25' με τον Φόρεστ να πιάνει το δυνατό σουτ και τον Αναρμπέκοφ να αποκρούει εντυπωσιακά τη μπάλα σε κόρνερ. Η ομάδα από το Καζακστάν προσπάθησε να απειλήσει την εστία των Σκωτσέζων κυρίως με στατικές φάσεις που όμως ήταν εύκολη υπόθεση για τους αμυντικούς της Σέλτικ. Η προσπάθεια του ΜακΓκρέγκορ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, κόπηκε από αντίπαλο αμυντικό και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ και χωρίς πολλές ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους και στο 52' η Καϊράτ Αλμάτι κέρδισε έμμεσο φάουλ για παράβαση του τερματοφύλακα της Σέλτικ, αλλά οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάτι καλό στη φάση αυτή. Όσο περνούσε η ώρα η Σέλτικ πίεζε όλο και περισσότερο και προσπαθούσε να βρει το «χρυσό» γκολ της πρόκρισης. Οι Καζάκοι αμύνονταν πολύ καλά και προσπαθούσαν να «χτυπήσουν» στην αντεπίθεση. Στο 86' ο Μαέντα από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα για την Σέλτικ, ενώ δυο λεπτά μετά ο Αράντ για την Αλμάτι έπιασε τη δυνατή κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε κόρνερ μετά την εντυπωσιακή επέμβαση του Σμάιχελ. Το σκηνικό δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στην ημίωρη παράταση.

Στον έξτρα χρόνο η Σέλτικ προσπάθησε να τελειώσει την πρόκριση από νωρίς, αλλά οι προσπάθειες των Χατάτε και Νίγκρεν δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Στο 107' οι Σκωτζέζοι έχασαν καλή στιγμή με τον ΜακΚόουμαν να σταματιέται εντυπωσιακά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Έξι λεπτά αργότερα ξανά ο Νίγκρεν δεν μπόρεσε να νικήσει τον τρομερό Αναρμπέκοφ που κατέβασε ξανά τα... ρολά του στους φιλοξενούμενους. Στα εναπομείναντα λεπτά καμία από τις δυο ομάδες δεν βρήκε σκορ και έτσι οδηγήθηκαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Ο.... ανίκητος Αναρμπέκοφ απέκρουσε το πρώτο πέναλτι του Ίνταχ για την Αλμάτι, αλλά ο Γκρομίκο επίσης δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Η αστοχία συνεχίστηκε και στο δεύτερο πέναλτι της Σέλτικ με τον ΜακΚόουμαν να νικιέται από τον Αναρμπέκοφ. Ο Μαρτινόβιτς έκανε το 1-0 από την άσπρη βούλα για τους Καζάκους στο δεύτερο πέναλτι της Αλμάτι. Ο Ένγκελς αμέσως μετά ισοφάρισε σε 1-1 για την Σέλτικ. Το 2-1 υπέρ των γηπεδούχων έγινε από τον Αράντ στο τρίτο πέναλτι της Αλμάτι. Ο ΜακΓκρέγκορ έκανε το 2-2 αμέσως μετά για τους φιλοξενούμενους με ωραία εκτέλεση πέναλτι. Ο Σόροκιν για την Αλμάτι νίκησε τον αντίπαλο κίπερ για το 3-2 των Καζάκων, ενώ στη συνέχεια ο Μαέντα αστόχησε για τη Σέλτικ, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν μια ιστορική πρόκριση στην League Phase του Champions League!