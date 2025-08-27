«Ο Μπισουμά πάει στη Γαλατάσαραϊ»

Η Γαλατάσαραϊ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μία από τις πιο δυνατές μεταγραφές του καλοκαιριού, καθώς ο Ιβ Μπισουμά ετοιμάζεται να αφήσει την Premier League και την Τότεναμ, για να φορέσει τη φανέλα του τουρκικού συλλόγου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Γερμανία, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες βρίσκονται στα τελικά στάδια, με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας να απομένουν για να «κλειδώσει» η μεταγραφή.

Όσον αφορά τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, τα προσωπικά του συμβόλαια έχουν ήδη συμφωνηθεί και όλα δείχνουν πως η μεταγραφή είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.

Ο 27χρονος μέσος από το Μάλι, ο οποίος αποκτήθηκε από την Τότεναμ το καλοκαίρι του 2022 από την Μπράιτον, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στους «Spurs» και πλέον αναζητά μια νέα αρχή στην καριέρα του.