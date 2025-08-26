Daily Record: «Σφήνα» Παναθηναϊκού για Ντέσερς!

Για την απόκτηση του Σίριελ Ντέσερς από τη Ρέιντζερς φέρεται να κινείται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σκωτία.

«Μάχη» του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για την απόκτηση του Σίριελ Ντέσερς, σύμφωνα με την Daily Record από την Σκωτία!

Συγκεκριμένα, οι Σκωτσέζοι αναφέρουν πως το Τριφύλλι μπήκε «σφήνα» στην Ένωση και θέλει να αποκτήσει τον επιθετικό της Ρέιντζερς για να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη σε περίπτωση που τελικά πωληθεί.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο Δικέφαλος είχε ήδη φτάσει σε συμφωνία με το Ντέσερς, ωστόσο οι Σκωτσέζοι απέρριψαν την πρόταση της ΑΕΚ, με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να θεωρούν τον Νιγηριανό φορ ως ιδανικό αντικαταστάτη του Ιωαννίδη.